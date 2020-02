Nuestra luna de miel se vio truncada por el coronavirus. Íbamos a ir a Maldivas (al sur de Asia) y, aunque no debíamos pasar por China, el miedo que teníamos es que en la vuelta había que pasar por Estados Unidos y nos podían decir que no podíamos entrar, ya que el virus está muy esparcido. Fue una decisión que nos costó mucho, lloré, porque de la boda se encargó Emilio y yo me concentré en el viaje porque yo quería ir a Maldivas, pero bueno, no podemos ser tan irresponsables.