Yessenia Ramírez confirmó que el Miss Universo 2027 será en el Estadio Nacional (redes/Instagram)

Costa Rica comienza a calentar motores para recibir el concurso de belleza más importante del mundo. Este viernes se dieron a conocer nuevos detalles de la edición 76 de Miss Universo, que tendrá a nuestro país como sede en 2027.

Durante una conferencia de prensa, se confirmó que el estadio Nacional será el escenario de tres de los eventos más importantes del certamen: la competencia preliminar, el desfile de traje nacional y la gran final.

De momento, no se ha anunciado la fecha exacta en que se realizará el concurso en suelo costarricense, por lo que todavía habrá que esperar para conocer cuándo llegarán las candidatas de diferentes países.

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La encargada de dar los detalles fue Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica y esposa del empresario Carlos Valenciano, propietario del canal ¡Opa!, quienes adquirieron los derechos para la transmisión y organización del certamen del 2027.

Yessenia Ramírez confirma que el Miss Universo 2027 será en el Estadio Nacional

En la mesa principal también estaba Mariale Acosta, quien ya llegó tras su participación en Miss Universo 2026, que se realizó en Puerto Rico este martes 24 de noviembre.

Ramírez se mostró emocionada y orgullosa de que el país haya conseguido convertirse en anfitrión de este importante espectáculo internacional. Además, contó que el proyecto comenzó a trabajarse hace más de un año y que Costa Rica tuvo que competir con cinco países que también buscaban quedarse con la sede.

Incluso, reconoció que hace unos tres meses llegó a pensar que no lo lograrían.

“Yo creo que hubo un momento, hace tres meses, que pensé que no iba a ser posible”, expresó.

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La directora explicó que conseguir la sede no dependía solamente de contar con los recursos económicos, sino también de lograr el respaldo institucional, una importante inversión empresarial y, sobre todo, la aprobación de la organización Miss Universo.

Finalmente, destacó que este resultado fue posible gracias al trabajo de muchas personas y no solamente al esfuerzo de ella.

“Lo más sensible era que nos aceptaran como país en la comitiva de Miss Universo, porque no es solamente tener el dinero, tener la apertura institucional, sino también que Miss Universo acepte que sea en Costa Rica. Entonces son escalones que íbamos uno a uno y todos los fuimos logrando. Al final, recibir la noticia: ‘Sí, ustedes han ganado la sede de Miss Universo’, es algo que no me quiero adjudicar prácticamente sola. Fue alegría que tuve que contener porque quería gritarlo a todo el país y decirles lo que habíamos logrado. Y no solo soy yo, también es todo el Miss Universo”, dijo Ramírez.