La Teja consultó a expertos sobre pros y contras de realizar el evento en Costa Rica. (redes/Instagram)

Tras el reciente anuncio de que Costa Rica podría ser sede de Miss Universo, el certamen de belleza más prestigioso del mundo, surge la duda: ¿Qué beneficios y qué cuidados se deberían tomar en cuenta ante este escenario? La Teja consultó con varios expertos que abarcan distintos criterios entre lo bueno y lo malo.

Beneficio económico

El economista e investigador de la Universidad Nacional (UNA) Fernando Montero, detalla bien los beneficios que un evento de esta magnitud traería para el turismo y el país en general.

“Cuando se ha hecho este tipo de eventos a nivel internacional, los últimos países han generado paquetes turísticos que han incluido vuelos, hoteles, renta de autos y no solo vienen exclusivamente al evento, hay gente que se viene hasta con un mes de antelación a Costa Rica o en el país del evento para poder aprovechar”, aseguró.

LEA MÁS: Laura Fernández se refirió a Miss Universo en Costa Rica

El experto explica, con el ejemplo de Bahamas, que el país recibió un 15 % más de visitación solo por el evento, y que en Miami, cuando se albergó Miss Universo, se produjeron 331 empleos y se generaron casi $14 millones gracias a elementos como hospedaje, alimentación y servicios.

Junto a esto, el investigador menciona que, en cuanto a los ingresos que podría tener el país por distintos elementos como transporte, parques turísticos, hospedaje y demás, en el peor escenario se recibirían alrededor de $15 millones.

Según experto, las visitas entorno al evento traerían millonarias ganancias al país, principalmente por medio del turismo y servicios. (Tomada de Canva)

“Para que tengamos una idea, si pudiéramos ver el posible impacto financiero de gasto de los visitantes, en el peor escenario, en solamente la visita de turismos, anda alrededor de los 15 millones de dólares. El escenario máximo actualizado podría andar entre los 60 y 70 millones de dólares y esto implica un impacto posterior”.

La exposición

Gabriela Vega Víquez, máster en Comunicación y Mercadeo, indica desde su área que, si se sabe desarrollar bien y se sabe promocionar de manera correcta, esto va a generar un alto impacto.

LEA MÁS: Costa Rica estuvo a punto de ser la sede de Miss Universo en el 2021, pero este poderoso motivo lo impidió

“Muchas veces aquí en Costa Rica se hacen cosas así grandes, pero no se habla lo suficiente. Entonces, si no hay una buena promoción, pues obviamente no va a llegar a los públicos que queremos. Primero nacional para empatizar a la gente como con el orgullo de que Miss Universo se va a hacer en Costa Rica. Adicional a eso a nivel internacional, ¿Cuál va a ser el impacto? Obviamente conocer al país. O sea, cuando algo tan así se hace porque llega a muchos países, pongámoslo que esto es muy parecido al mundial”.

Sin duda, Costa Rica tendrá los ojos del mundo si organiza este evento. (JAYDEE LEE/AFP)

Gabriela explica que ella vio el certamen ayer y escuchó que existe una isla que se llama Turcas y Caicos, algo desconocido para ella. Precisamente esa vitrina de conocer y posicionar es lo que se obtiene en un certamen como este.

Una vitrina para aprender

En esta línea, Wendy Quesada, licenciada en Administración con énfasis en Mercadeo, indica que es una buena vitrina para que muchas marcas nacionales se posicionen, generando empleos y un fomento a la economía. Además, explica que sería una oportunidad para aprender.

“Son cosas que no las tenemos a mano constantemente y siempre se aprende. Entonces este tipo de eventos tiene todo una logística a la que tal vez no estamos tan acostumbrados y creo que el que podamos verlo de cerca, podemos aprender de cómo se manejan para más adelante. Esto es como un currículum”.

La seguridad como un contra

Sin embargo, Quesada explica que existen contras. Ella señala que el momento tal vez no es el mejor, debido a factores como la seguridad.

LEA MÁS: Diputados aprobaron segundo presupuesto extraordinario 2026 con recorte al FEES que podría ser inconstitucional

“Nunca falta alguien que diga ´sí, pero ya no se puede andar en la calle´. Y hay gobiernos como el de Estados Unidos que ha dicho que Costa Rica no es ya el lugar más seguro para un turista. Entonces habría que trabajar mucho”.

La inseguridad sería de las principales preocupaciones ante un evento tan grande. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Vigilar gastos estatales

El sociólogo y politólogo Francisco Barahona conversó con La Teja y explicó que él no se opondría en sí por el evento, pero sí hace la invitación a vigilar el tema de los gastos con dinero del Estado que se puedan hacer.

El experto recuerda que los dueños del medio OPA (canal que organiza Miss Costa Rica, cuyo logo salió incluso en el mensaje donde se anuncia que el país recibiría el certamen) habrían sido en su momento financistas de la campaña de Laura Fernández.

LEA MÁS: La valiente reacción de un educador ante declaratoria de huelga ilegal

“El señor del que estamos hablando fue financista de la campaña de Laura. Así que esos nexos existen, eso no es la menor duda. Pero todo dependerá de la junta directiva, pienso, el Estadio Nacional, si es que ahí deciden hacer el evento o en un hotel grande, pero bueno, estamos hablando de puros supuestos”.

Debido a situaciones en otros países que han albergado el certamen y a ciertas conexiones, el sociólogo y politólogo Francisco Barahona explica que se debe estar atento a los gastos públicos que se hagan entorno al evento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

Una oportunidad para “lavarse la cara”

Ante la consulta, el experto mencionó: “Da al pueblo pan y circo y entonces te apoyarán”, haciendo alusión a una frase que se refiere a si el Gobierno usaría el evento como una estrategia para “lavarse un poco la cara” ante cuestionamientos en torno a la realidad nacional. Barahona indicó que no tiene dudas en que el Gobierno hará lo mencionado.