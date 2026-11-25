11/11/2026 Manifestación Sindical en San José centro sobre avenida segunda. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Tras la resolución del Juzgado de Trabajo donde se declaró ilegal la huelga que docentes y trabajadores del gremio educativo realizaron el pasado 11 de noviembre, educadores se ha pronunciado. La Teja conversó con algunos de ellos quienes hablan al respecto.

“Mi reacción fue de cólera”

La profesora Marianela Rodríguez, menciona que su reacción tras esta resolución fue de cólera, pero luego analizando bien la situación, para ella la huelga sí tiene justificación y mencionó varias de las situaciones que como gremio denunciaron en la huelga.

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“Mi reacción en un principio fue de cólera, pero al analizar los procesos que se han venido generando a través del cambio de ley, la huelga tiene justificación total, aunque en primera instancia se diga lo contrario, la deuda con Jupema, el no pago de costo de vida que ya se les pagó a la totalidad de los empleados públicos, excepto el MEP, la deuda que se mantiene de anualidades para los de salario compuesto”.

La educadora menciona que entre los compañeros docentes comentan sobre el rebajo salarial que podrían recibir de parte del MEP y aseguran que es mejor un día de trabajo rebajado que no haber luchado. Además, insiste en que no dejarán de luchar.

11/11/2026 Manifestación Sindical en San José centro sobre avenida segunda. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“No se valora dejar de lado las medidas, mucho menos bajar la guardia, el gobierno tenía el compromiso de pagar anualidades en la segunda quincena de octubre y costo de vida en el último trimestre del 2026 y no hay ninguna directriz de que los plazos se cumplan, no hay voluntad del gobierno de subsanar las situaciones que dieron origen a la huelga, más bien fuimos tratados de vagos”.

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Junto a esto, menciona que la lucha apenas comienza y que seguirá también entorno a la espera que ella y muchos docentes tiene de alcanzar el salario global, los que tienen salario compuesto. Esta problemática ha sido de las más señaladas por los docentes, quienes denuncian una diferencia importante de salario, entre quienes ganan bajo modalidad global (ganan mucho más) a los que ganan en salario compuesto.

Preocupación y prudencia

El profesor Kenneth Murillo, docente de Educación Física en varias escuelas menciona que recibió con preocupación la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Sin embargo, indica que es importante actuar con prudencia y respeto del proceso, a la espera de alguna apelación o resolución.

“También considero importante recordar que detrás de esta huelga existen preocupaciones reales del Magisterio Nacional relacionado con las condiciones salariales, laborales y educativas que precisamente fue el llamado a este movimiento y que independientemente de lo que pase en el resultado, esos problemas requieren de atención y despachos de diálogos entre las autoridades y las organizaciones sindicales”.

11/11/2026 Manifestación Sindical en San José centro sobre avenida segunda. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Derechos de huelga

Por su parte, un educador perteneciente a la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón quien prefirió que se reservara su nombre, indica que a su parecer la huelga no debería ser declarada como ilegal, ya que existe el derecho constitucional de manifestarse pacíficamente.

Junto a eso, menciona entorno a lo compartido por el MEP sobre la afectación que hubo en comedores escolares (una de las principales razones para declarar ilegal la huelga), que se toman medidas en algunos centros educativos, en estos casos.

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“En algunos casos cuando existe alguna actividad, los centros educativos realizan un censo a los padres de familia mediante los grupos de WhatsApp, donde se explica la situación que hay y se les solicita por favor responder si enviarían o no a los estudiantes, en muchas ocasiones los padres votan por no enviar a los beneficiarios”

Además, el profesor manifestó que los trabajadores de los comedores infantiles tienen también derecho a protestar, y que es responsabilidad de las juntas de educación tener suplentes para estos casos, junto con muchas variables que se deben tomar en cuenta según el docente.

¿Ahora que sigue?

La resolución emitida por el Juzgado de Trabajo donde se declara como ilegal la huelga puede apelarse, ya que no está en firme aún.

En un comunicado, ANDE se refirió a la apelación que presentarán sobre dicha resolución. (ANDE/ANDE)

La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) emitió un comunicado en el cual explican que por medio de su asesoría legal se encuentran preparando el recurso de apelación.

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Asimismo, indican que seguirán argumentando que la huelga del 11 de noviembre fue un movimiento debidamente justificado entorno a la lucha de las personas trabajadoras de la educación.

Otras agrupaciones también anunciaron medidas de apelación ante el Juzgado de Trabajo.