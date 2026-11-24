Proyecto de ley busca excluir a Incofer de regla fiscal para que obtengan más recursos. (Rafael Pacheco Granados)

Un proyecto de ley que fue presentado en la Asamblea Legislativa busca realizar un importante cambio en torno al servicio de tren que se brinda a miles de pasajeros todas las semanas.

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La diputada del Partido Frente Amplio, Joselyn Sáenz, presentó el proyecto de ley 25.919, el cual busca excluir de la regla fiscal al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), con el fin de que más presupuesto ingrese a sus arcas para permitir un mejorado servicio de tren.

“Esto para que el dinero que le pasa el Poder Ejecutivo no tenga límites presupuestarios como actualmente los tiene. Un país que requiere un servicio del tren con más horarios, más servicio, más vagones, y ojalá que llegue a otras provincias”, explicó la diputada Sáenz.

La alta demanda del servicio de tren es visible todas las tardes, muchos buscan un espacio para moverse de su trabajo a su casa y viceversa. (Juan Pablo Garita/Juan Pablo Garita)

Según el proyecto, estas limitaciones presupuestarias por la regla fiscal han dificultado comprar equipos, contratar personal y el trabajo de mantenimiento necesario para la alta demanda del servicio.

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Junto a la diputada, otros 11 legisladores se sumaron a la propuesta como co-proponentes, tanto del Frente Amplio como del Partido Liberación Nacional.

Un problema continuo

Esta situación ha sido señalada constantemente por muchas personas que, por ejemplo, utilizan el tren para desplazarse entre Cartago y San José y viceversa.

El tren a Cartago es un ejemplo claro de la alta ocupación de los trenes a nivel nacional. (Jailine González Gómez/La Nación)

Largas filas de pasajeros, trenes llenos a más no poder y atrasos o suspensión de carreras debido a averías y desperfectos mecánicos en las unidades. Incluso usuarios que llegan en horas de la mañana a esperar el tren y deben buscar otro medio de transporte porque las unidades vienen al máximo de su capacidad desde estaciones anteriores.

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