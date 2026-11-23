Con diciembre a la vuelta de la esquina, en muchos trabajos ya empezaron los preparativos para la esperada fiesta de fin de año. Mientras unos cuentan los días para despejarse, otros preferirían mil veces quedarse tranquilos y descansar.

Si usted es de los que se preguntan si puede decir “no, muchas gracias” sin meterse en problemas, le contamos que conversamos con la abogada María Marta Salazar, experta en derecho laboral, para que nos aclare la duda.

Hay personas que prefieren quedarse quedarse descansando antes de ir a la fiesta. (IA)

¿Me pueden obligar a ir a la fiesta de la empresa?

La respuesta prácticamente depende del reloj. María Marta explica que si la celebración se organiza fuera de la jornada laboral, usted no está obligado a asistir.

Sin embargo, la historia cambia si la actividad se realiza dentro del horario laboral. En ese caso, la asistencia sí podría ser obligatoria.

Para evitar enredos y malentendidos, la experta señala que la empresa tiene el deber de comunicar esto de manera muy clara desde el momento en que envía la invitación.

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Si la fiesta es en horario de oficina y usted no quiere participar del todo, no significa que tenga la tarde libre automáticamente.

La abogada recomienda ponerse de acuerdo con su jefe para definir cómo va a cumplir con sus funciones durante esas horas.

Dependiendo de lo que conversen, le tocará quedarse cumpliendo con su brete habitual, ya sea haciendo teletrabajo o trabajando desde su propio escritorio en la oficina.

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Si la fiesta es en horario laboral, la asistencia podría ser obligatoria. (IA)

Y si al final se anima a ir, ¡cuidado mete la pata!

Si usted decide finalmente asistir para compartir un rato, recuerde que estas celebraciones, aunque se realicen fuera de la oficina, siguen teniendo reglas y pueden traer consecuencias laborales.

Tomarse unos traguitos no es causa automática de despido, pero el problema empieza si alguien se pasa de copas y pierde la cabeza.

Salazar, el mayor peligro en esos casos es el hostigamiento sexual (besos robados, tocamientos no deseados o comentarios pasados de tono), algo que la ley 7476 castiga aunque ocurra una sola vez.

También hay cero tolerancia a las “bromitas” pesadas. Tomar fotos o videos sin permiso, compartirlos en grupos o hacer stickers para WhatsApp burlándose de un compañero le puede salir caro.

“De esas cosas son de las que tienen que cuidarse los trabajadores para que después no enfrenten procedimientos disciplinarios que hasta les pueda llevar incluso a un despido sin responsabilidad patronal”, advirtió la abogada.