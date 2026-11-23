Los participantes de la huelga del 11 de noviembre se exponen a una seria sanción de parte del MEP en cuanto a su salario. (Alonso Tenorio/La Nación)

La huelga realizada el pasado 11 de noviembre, en la que miles de educadores y trabajadores del gremio educativo salieron a las calles para protestar por distintos temas, fue declarada ilegal.

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Así lo estableció el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Dentro de las razones para esta declaratoria, uno de los principales motivos fue la participación de trabajadores de los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP), ya que estos funcionarios tienen prohibido manifestarse debido a que su actividad está catalogada como un servicio público esencial.

Rebajos salariales

Tras esta resolución del Juzgado de Trabajo, el MEP podría efectuar rebajos salariales a las personas que no asistieron a sus labores para participar en dicha movilización.

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Sobre esto, la presidenta Laura Fernández había mencionado, el propio día de la huelga, que el Gobierno les rebajaría el salario a los “vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”, refiriéndose a los temas salariales, de pensiones y del presupuesto para la educación que externaron en la manifestación.

Otras faltas

Las autoridades pueden rebajarle el día a los que fueron a la marcha. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Juzgado de Trabajo indicó, además, que se cometieron graves errores en la acreditación del porcentaje mínimo de apoyo requerido y en los avisos de huelga. Junto a esto, señaló que no se estableció un plan para garantizar servicios como aseo o seguridad y la atención de estudiantes de educación especial.

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Según los datos compartidos por el MEP, 36.994 docentes dejaron de impartir clases para formar parte de la protesta que tomó la avenida Segunda hasta la plaza de la Democracia. Además, 800 centros educativos reportaron problemas en servicios de aseo y seguridad, y 175 comedores no abrieron durante la jornada.