Defensoría de los Habitantes será centro de acopio de donaciones para pacientes sin pago de licencias de cuido. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Tras los testimonios de algunos pacientes y familiares que poseen licencia de cuido, quienes alzan la voz por la afectación presupuestaria que esta importante ayuda tiene, muchas personas, con la mano en el corazón, se han acercado a ofrecer ayuda para estos afectados.

Al no recibir pagos o tener incertidumbre sobre si los recibirán por falta de presupuesto, pacientes y miembros que forman parte del Comité de Apoyo de la organización Red 7756 sostuvieron una reunión con la Defensoría de los Habitantes, tras lo cual dieron un importante anuncio.

LEA MÁS: Una paciente con oxígeno y una madre soltera: Los rostros de la desesperación por el impago de las licencias de cuido de la Caja

Debido a la gran cantidad de personas que han preguntado cómo pueden ayudar a los pacientes, las oficinas de la Defensoría a lo largo del país se convertirán en centros de acopio para que la población pueda llevar sus donaciones.

Donaciones

Bajo la frase “¡Los buenos somos más!”, la Red 7756 compartió una lista de distintos productos que se pueden entregar para colaborar con los pacientes afectados por el no pago de sus licencias de cuido.

Para las personas cuidadoras y los pacientes en fase terminal o menores gravemente enfermos, se necesita en cuanto a alimentación: fórmulas infantiles de etapa 1, 2 y 3 y leche de crecimiento, leche entera o deslactosada en polvo o Tetra Pak, PediaSure y Ensure (normal, Advance o Glucerna), así como cereales infantiles, avena y compotas.

LEA MÁS: Pirulo se roba el show en la Teletón con un sentido llamado a ayudar

Esta es la lista de donaciones que la red 7756 compartió en sus redes sociales. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En cuanto a higiene, se requieren pañales desde recién nacido a XXG, pañales de adulto, toallitas húmedas sin alcohol, crema para rozaduras, talco y crema hidratante. Junto a eso, se necesitan gasas, algodón y empapadores desechables.

Con respecto a limpieza, solicitan cloro, desinfectante y alcohol al 70 % y en gel, detergente suave, suavizante y quitamanchas, así como bolsas de basura medianas y grandes, toallas de papel, paños de microfibra, jabón de platos y esponjas.

Para uso personal de los pacientes y cuidadores, se requiere jabón neutro, champú y acondicionador, cepillos y pasta dental tanto para niño como para adulto y enjuague bucal sin alcohol, así como desodorante, papel higiénico, peines y crema de manos.

LEA MÁS: INS alerta sobre nuevas modalidades de estafa relacionadas con el marchamo 2027

Horario de recibimiento

La cuenta de Instagram de la red publicó un video en el que comparten que este domingo estarán en la sede central de la Defensoría de los Habitantes de 9 a. m. a 12 m., y entre semana estarán de 8 a. m. a 3 p. m. recibiendo donaciones.

Se anunció, además, que se abrirían centros de acopio en todo el país; sin embargo, próximamente se informarán sedes y horarios.