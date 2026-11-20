Paola Arroyo y Nancy Quirós hablan de lo difícil que pinta el panorama entorno a las licencias de cuido de pacientes. De hecho denuncian que ya se ven afectadas. (Captura de pantalla y cortesía/Captura de pantalla y cortesía)

En medio de la enfermedad que padecen muchos pacientes, las licencias de cuido se convierten para sus familias en el importante apoyo económico que necesitan para salir adelante, la fuente de ingresos que sustituye el trabajo que muchos deben dejar de lado para cuidar a sus seres queridos en medio de sus padecimientos.

Pero ese apoyo tan importante se encuentra en un riesgo inminente. El recorte en el presupuesto para realizar los pagos condiciona seriamente a estas personas en vulnerabilidad, quienes, junto a la preocupación por la enfermedad, luchan cada fin de mes para sufragar sus necesidades básicas.

La situación que se vive entorno al pago de licencias de cuido, se debe al recorte y a la falta de refuerzo oportuno de los recursos asignados al programa de licencias para cuidadores de pacientes en fase terminal y menores gravemente enfermos. Este panorama fue alertado por la CCSS desde tiempo atrás.

LEA MÁS: Salud advierte sobre fuerte contaminación con bacterias en agua embotellada de esta marca

La Teja conversó con Paola Arroyo, una paciente que es cuidada por su esposo, quien tiene una licencia de cuido por fase terminal de parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para atenderla a ella y hacerse cargo de su cuidado.

Primero no y después sí

Diagnosticada con esclerosis sistémica difusa, asegura que cuando se empezó a difundir tiempo atrás que las licencias de cuido tendrían problemas por temas presupuestarios, ellos consultaron y les dijeron que no era cierto. Sin embargo, recientemente eso cambió.

Primero les dijeron que no había afectación en cuanto a presupuesto de licencias de cuido y luego que sí, relata Arroyo. (Esteban Bermudez/ebermudez)

“Nosotros en octubre vimos una noticia de que no había dinero para la licencia. Yo le dije a mi esposo. Y entonces él de un solo se fue a consultar a la Caja y la muchacha le dijo que no, que eso no era cierto, que eran rumores (…). Recibí el último pago el 28 de octubre y todo bien. Luego de eso, volvió a salir esa noticia y ya entonces me asusté y le dije: ‘No, vamos de nuevo’, y entonces él fue nuevamente y la muchacha le dijo: ‘Sí, efectivamente no eran rumores, era cierto’, con esa ironía fue todo".

Paola explica que en diciembre tendrá cita nuevamente con su médico, en la cual deberán extender la licencia de cuido que recibió su esposo, pero el tema del presupuesto les preocupa y manifiesta sentirse atada de manos.

Se quedaría sola

La paciente comenta que su esposo es quien se hace cargo de ella por completo, y que si no se renueva la licencia él tendría que volver a trabajar, dejándola sola; un elemento muy delicado, puesto que ella necesita ayuda para asearse y movilizarse por el tipo de padecimiento que enfrenta.

LEA MÁS: Cuatro señales que deben hacer que las mujeres embarazadas corran al hospital

“Sería quedarme acá sola, el horario de él es rotativo, entonces estaría a ratos conmigo, pero los ratos que él se tiene que ir a trabajar me quedaría acá sola. El tema es que yo me puedo caer, ya me he caído varias veces, ya sería que me quede acá sola vegetando prácticamente hasta que venga él de nuevo a ayudarme con las cosas”.

Salir adelante con los gastos

Este es el concentrador de oxígeno que necesita Paola para respirar. El mismo debe estar conectado las 24 horas, lo que eleva el recibo de electricidad que, sin licencia de cuido no tendrían como pagar. (Cortesía/Cortesía)

Paola detalla que los pagos que reciben por licencia de cuido les permiten sufragar costos de alimentación, insumos y servicios básicos como electricidad, algo muy importante ya que, por una afectación que presenta en los pulmones, ella es oxígenodependiente y el equipo que utiliza consume mucha electricidad.

“Yo soy oxígenodependiente, entonces necesito pagar la luz, que el monto aumentó un montón porque como el concentrador de oxígeno está conectado 24/7 entonces aumenta muchísimo el costo de luz. Yo necesito pañales, bueno, utilizo pañales y utilizo muchísimo el agua porque mi esposo me asea en cama”.

Una madre que alza la voz

Por su parte, Nancy Quirós, mamá de Noa Quirós —un niño con complicaciones de salud desde los dos días de edad, debido a una displasia broncopulmonar severa y a otras condiciones—, comenta que, debido a problemas anteriores en el presupuesto, duró cuatro meses sin recibir el pago de su licencia de cuido.

Nancy, mamá de Noa comparte con orgullo estas fotografías, ya que menciona que hay que reconocer la valentía de su hijo. (Cortesía/Cortesía)

“El año pasado me tocó vivirlo, durante cuatro meses no recibí nada, nada. Fue una situación muy desesperante, el ver que los días pasan y no llega nada a tu cuenta, ver tu cuenta en cero. Dios siempre bendice, siempre hay ángeles en el camino, más sin embargo ahí están los pagos, la luz, la comida, todo. Yo soy mamá soltera en este momento, bueno, yo soy mamá de tres hijos, ellos dependen únicamente de mí”.

LEA MÁS: Periodistas encienden velas y exigen no callar ni tener miedo tras asesinato de Camilo Rodríguez

En torno a la situación del presupuesto para licencia de cuido, la madre de familia le comentó a La Teja que recibió un correo donde se le indica que uno de los pagos fue devuelto por falta de presupuesto y que futuros pagos dependerían de la asignación de recursos.

En el correo recibido por Nancy, se indica que futuros pagos dependerán de asignación de presupuestos. (Cortesí/Cortesía)

“Antes lo tenía en terapias privadas y llegó un punto que ya no puedo pagar. Debo 3 meses de teléfono, o sea, si salgo al hospital o si salgo a cualquier mandado, voy rápido corriendo por ellos, no tengo teléfono”.

Según Ivonne Brenes, quien en su momento tuvo licencia de cuido y sigue en la lucha por el tema, manejando una cuenta de Instagram llamada “red_7756_” donde personas que atraviesan problemas con sus licencias dan su testimonio, son alrededor de 510 familias costarricenses las que están expuestas a esta problemática.