Los Pirulos participaron en la Teletón y pusieron a bailar a más de uno. (Los Pirulos/Los Pirulos)

Durante muchos años, la Teletón ha sido un evento que reúne a cientos de miles de costarricenses que donan para diferentes causas en torno a temas de salud. Colaborando con la niñez y distintos centros médicos del país, este año el propósito es muy especial.

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Desde las 9:30 p. m. de este viernes, la Teletón arrancó en el Gimnasio Nacional con la meta de recaudar ¢500 millones, buscando ayudar al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, para financiar equipo e implementos médicos necesarios para oftalmología y la Clínica de la Marcha, cuyo propósito es atender problemas para caminar y prevenir caídas.

Pirulos envían mensaje

Dentro de las muchas participaciones artísticas que se realizan en la Teletón, el popular grupo de payasos Los Pirulos estuvo presente cantando y bailando, alegrando a muchos niños que se acercaron en el segmento infantil.

La guitarra de juguete que usaba Pirulo tuvo un pequeño incidente, que le dio paso a dar un mensaje muy sentido. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Luego de la presentación, Pirulo compartió un detalle curioso: a la guitarra que usaba para hacer la dinámica se le reventaron las cuerdas, y aprovechó para enviar un mensaje muy especial.

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“Nosotros venimos aquí porque el 21 de noviembre es una forma de dar amor. Yo voy allá a las casas, a las calles porque necesitamos dar amor. ¿Usted sabe cómo se da amor hoy? Donando. Hoy damos amor, y damos mucho cariño y nos desprendemos de las cosas que tenemos para ayudar”.

Monto avanza

Posterior a la 1:00 p. m. de este sábado, se realizó uno de los cortes al grito de “pizarra, pizarra”, el cual arrojó que hasta ese momento se habían recaudado poco más de ¢77 millones. Esta cifra dista todavía bastante de la meta de ¢500 millones que se deben alcanzar antes de la medianoche.

La organización de la Teletón recordó que se puede donar mediante Sinpe móvil al 8755-2030, mediante tarjeta, mensaje de texto, con las alcancías oficiales o bien desde el extranjero.

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Para consultar sobre los medios de donación, se puede visitar la página web oficial teletoncr.com.