Arianna Arce renuncia como viceministra de Comex (Tomado de redes sociales de Comex/Tomado de redes sociales de Comex)

La viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, presentó la renuncia a su cargo ante la presidenta de la República, Laura Fernández.

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Según la información compartida por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) al respecto, la decisión se debe a motivos personales de la ahora exviceministra. Estas circunstancias, según el comunicado oficial, fueron compartidas oportunamente con Fernández.

La salida de la exviceministra Arce se da en medio de los cambios que ha atravesado este ministerio, tras la destitución de Indiana Trejos como ministra, en el contexto de las situaciones en torno al Acuerdo Transpacífico.

Tras esto, la mandataria nombró el pasado jueves 19 de noviembre al vicepresidente Francisco Gamboa como nuevo ministro de Comercio Exterior, quien asumió el pasado viernes, justamente el mismo día de la salida de Arianna Arce.

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Fernández destituyó a Indiana Trejos semanas atrás. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con la salida de Arce, son ya 10 bajas las que ha sufrido el gabinete del Gobierno actual. El primero en dejar su cargo fue el entonces ministro de Trabajo, Roy Thompson, quien renunció el 30 de agosto. Posteriormente, la viceministra de Trabajo, Stephanie Chandler, también renunció.

Los viceministros Sofía Ramírez, de Educación; Julián Arias, de Agricultura; Christian Rucavado, de Economía; Adriana Solano, de Relaciones Exteriores, y Luis Molina, de Hacienda también han renunciado.

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Por su parte, el Ejecutivo ha destituido a dos ministros: a Indiana Trejos, de Comex, y al canciller Manuel Tovar, ahora exministro de Relaciones Exteriores.