Christopher Araya, lo felicito. El video que realizó desde el Cacco, la nueva cárcel de máxima seguridad de Costa Rica, tiene la misma calidad audiovisual a la que nos tiene acostumbrados, pero es una lástima que usted, sabiendo la responsabilidad que tiene, omitiera información tan grave, adrede o no.

Araya Vlogs fue al CACCO a presentar la nueva cárcel, pero omitió mencionar denuncias importantes. (Instagram Araya Vlogs/Captura de pantalla)

Primero quiero iniciar reconociendo que usted, Araya Vlogs, es uno de los mejores youtubers que hay en este país (cuidado y sino el mejor), pero eso lo obliga, al mismo tiempo, a entender el peso de la responsabilidad que recae en sus hombros.

Si usted es referencia en ese mundo audiovisual, entenderá que su trabajo podría torcer la opinión de millones de personas, por lo que tomarse tan a la ligera un documental como estos no solo es triste, sino que se presta hasta para pensar mal.

LEA MÁS: Araya Vlogs rompió muchos corazones con una fotografía

¿Por qué para pensar mal? Porque usted es una persona inteligente, informada, así lo demuestra en sus piezas, brindando datos o cifras que le agregan valor a su contenido.

Entonces, si usted siempre hace búsquedas para aportarnos información valiosa en cada video, no me cabe en la cabeza cómo en este, precisamente, omitió que hay denuncias de supuestos actos de tortura en contra de privados de libertad en esa misma cárcel por la que pasó.

De hecho, tuvo de frente al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, y no le preguntó, ni siquiera por disimulo, si esas denuncias eran ciertas o no, o por qué le molestó la visita de la Defensoría de los Habitantes y de la Fiscalía para ir a investigar un aparente hecho tan grave como ese.

Lamentable titular

Pero vamos más allá. El título de su documental es: “El CACCO: Así es la prisión más ESTRICTA y SEGURA de Costa Rica”, con tan mal timing que el mismo día que usted publicó este video, o sea, el 19 de noviembre, falleció un reo de esa cárcel luego de una brutal golpiza.

No es tan segura como el titular de su video quiere hacernos creer.

Dicho esto, es inevitable no preguntarme si no supo que pasaron esas cosas, si simplemente las omitió o, en el peor de los casos, ¿alguien le pidió que no las mencionara?

Y parece que el patrón se repite, porque cuando vi el video que realizó del CECOT, la megacárcel de El Salvador, tampoco mencionó, en ningún momento, el sinfín de denuncias que existen por posibles detenciones arbitrarias a personas inocentes o por las supuestas muertes ahí adentro. Vuelvo a preguntarle, ¿eso tampoco lo sabía? o, ¿por qué lo omitió?

Existen denuncias de aparentes torturas en el CACCO, por lo que la Fiscalía tuvo que ir a hacer una inspección. (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

Quiero creer que, en ambos casos, no hubo una mala intención de su parte y que simplemente no está lo suficientemente informado, pero eso me obliga a pedirle, de todo corazón, que entienda que un gran poder como el que usted tiene, conlleva una gran responsabilidad.

No hay mal que por bien no venga, don Christopher. Quizás su caso más bien nos sirva para que la población entienda que un influencer no es un periodista. El primero filma y reproduce lo que quiera (o lo que le pidan); el segundo cuestiona y busca el balance de la información, sin importarle si a ministros o presidentes les molesta.

LEA MÁS: Araya Vlogs revivió uno de los momentos más aterradores que ha pasado en sus viajes

Quiero finalizar diciendo que jamás va a ser cuestionable el ejercicio de ir a mostrar una cárcel. De hecho, puede ser muy educativo y aleccionador para los jóvenes que estén tentados a irse por malos caminos, pero sí me hubiese encantado que usted, ya que ha sido de los pocos al que le han abierto esa puerta, fuera más allá y contara la versión completa de lo que podría ocurrir ahí adentro y no solo lo que muchos quieren forzar que escuchemos.

También me solidarizo con usted por las amenazas de muerte que dice haber recibido, eso es inadmisible en un país como el nuestro. La crítica siempre será válida, pero con respeto.