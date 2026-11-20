El creador de contenido Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, publicó un video sobre el Centro de Alta Contención para Crimen Organizado (CACCO), en el que prácticamente dejó al descubierto el primer gran fallo de ese centro penal, lo que terminó en un brutal homicidio.

En el video publicado este jueves en su canal de YouTube, Araya explica qué es el CACCO y las características que lo vuelven tan diferente a otros centros penitenciarios del país.

Uno de los puntos que más destacó en el video fue que los privados de libertad son vigilados las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto por oficiales de la Policía Penitenciaria como por cámaras de seguridad.

“Los presos están vigilados las 24 horas del día, frente a las celdas permanecen oficiales de la Policía Penitenciaria, mientras que cámaras de seguridad monitorean constantemente su interior; además construyeron pasarelas elevadas que permiten a los guardias observar desde arriba lo que sucede, incluso en el fondo de las celdas”, dice el creador de contenido en el video.

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Pese al moderno sistema de vigilancia y la presencia policial, la Policía Penitenciaria no pudo intervenir antes de que se diera la golpiza. (Ministerio de Justicia y Paz/Cortesía)

Esa afirmación de que los reos están siendo vigilados en todo momento también fue dicha y confirmada en el video por Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz.

“Da una gran ventaja (las pasarelas en altura), porque vos podés ver aquí qué están haciendo ellos. Hay policías en el pasillo, hay policías en las pasarelas, en las pasarelas de los patios también y vigilancia electrónica las 24 horas del día”, comentó Aguilar.

Sin embargo, pese a esa vigilancia permanente de la que tanto hizo gala el Ministerio de Justicia, el pasado martes 17 de noviembre, un reo apellidado Acevedo, de 36 años, falleció en horas de la madrugada en un hospital a consecuencia de la brutal golpiza que otros tres reos le dieron dentro de uno de los módulos del CACCO.

La muerte de Acevedo fue confirmada por dicho ministerio que informó también que otros tres reos apellidados Méndez, Skinner y Casasola fueron identificados como los sospechosos de la agresión mortal.

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¿Por qué no intervinieron a tiempo?

Según dijo el youtuber en su video, siempre hay policías frente y por encima de las celdas. (Instagram Araya Vlogs/Captura de pantalla)

En La Teja consultamos a Justicia, por qué, a pesar de contar con un moderno sistema de vigilancia no se logró intervenir en el momento de la agresión, ya que las mismas autoridades habían indicado que este tipo de peleas o agresiones iban a quedar en el pasado.

Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, explicó que los oficiales se encontraban realizando labores de vigilancia y supervisión cuando el sistema de videovigilancia alertó sobre un movimiento extraño en uno de los dormitorios. Al llegar al sitio, los privados de libertad les indicaron que se trataba de una situación médica; sin embargo, posteriormente determinaron que el hombre había sido agredido por otros reclusos. Según Bertozzi, una vez que tuvieron controlada la situación, trasladaron al herido al área médica del centro penal, donde un doctor ordenó su envío al hospital.

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El jerarca aseguró que la Policía Penitenciaria reaccionó prácticamente en tiempo real ante la alerta, pero fue mediante una revisión posterior de las grabaciones que lograron identificar a los tres presuntos responsables. Bertozzi reconoció que este tipo de situaciones puede ocurrir en los centros penitenciarios donde conviven grupos de privados de libertad y señaló que los sistemas de vigilancia permiten reducir estos incidentes y, en otras ocasiones, intervenir preventivamente.

Bertozzi no respondió de manera directa por qué los oficiales no lograron intervenir antes de que se produjera la agresión ni cuánto tiempo duró el ataque. Su explicación fue que inicialmente los reclusos reportaron un supuesto problema médico y que la identificación de los tres sospechosos se logró al revisar posteriormente las grabaciones.