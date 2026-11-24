Policía de Tránsito comunica decisión sobre restricción vehicular el primero de diciembre. (Cortesía MOPT/Cortesía MOPT)

Las autoridades de la Policía de Tránsito tomaron una importante decisión sobre la aplicación de la restricción vehicular en torno al feriado del próximo 1.° de diciembre, fecha en la que el país conmemora el Día de la Abolición del Ejército.

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Erick Calderón, director de la Policía de Tránsito, indicó que quienes necesiten circular por la capital en esta fecha podrán hacerlo sin la restricción que normalmente aplica los martes. De esta manera, los choferes con vehículos cuyas placas terminen en 3 o en 4 podrán transitar libremente por el centro de San José.

“La restricción vehicular por número de placa se aplica en todo el anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, de lunes a viernes, de 6 am a 7 pm, iniciando los lunes con las placas finalizadas en 1 o en 2 y finalizando con las que terminan en 9 o en 0″, recordaron las autoridades en el comunicado emitido.

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Los choferes con restricción los días martes podrán circular por el centro de San José sin problemas. (Cortesía MOPT/Cortesía MOPT)

En dicho mensaje, también se invita a las personas a que aprovechen la suspensión temporal de la medida ese día para visitar la capital o adelantar sus compras navideñas; incluso, quienes deban cumplir con su jornada laboral podrán desplazarse sin ningún temor a ser multados.

Como referencia del control que se mantiene el resto del año, la Policía de Tránsito confeccionó, con corte al mes de setiembre, unas 5976 boletas por irrespeto a la restricción vehicular por placas, cada una con un valor individual de ¢26.000.

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Finalmente, se indicó que la restricción se retomará con normalidad el miércoles 2 de diciembre en su horario habitual, limitando nuevamente el ingreso a los vehículos con placas terminadas en 5 o en 6.