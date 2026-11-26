Yessenia Ramírez habló sobre la inversión que implica organizar Miss Universo 2027 en Costa Rica. (redes/Instagram)

Traer Miss Universo a Costa Rica implica una inversión importante. Así lo reconoció Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, cuando Mahyla Roth le consultó cuánto cuesta organizar un certamen internacional de esta magnitud.

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Ramírez explicó que el proyecto es liderado por Canal ¡Opa! y que representa un esfuerzo empresarial que busca proyectar al país ante el mundo.

Yessenia Ramírez, de ¡Opa!, da el anuncio del Miss Universo en Costa Rica

“Es una inversión importante, es un esfuerzo empresarial liderado por Canal ¡Opa! Creo que la alianza estratégica está en la parte comercial, pero más allá de eso es potenciar a nuestro país y eso es lo más importante”, respondió.

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Canal ¡Opa! lidera el esfuerzo empresarial para traer el certamen al país. (redes/Instagram)

La franquicia de Miss Universe Costa Rica pertenece a ¡Opa! (Canal 38 / Gente OPA), cuyo dueño es Carlos Valenciano, mientras que Ramírez está al frente de la dirección del certamen nacional.

Costa Rica fue anunciada como sede de Miss Universo 2027, correspondiente a la edición 76 del concurso. La noticia se dio a conocer el 24 de noviembre de 2026, durante la gala final de Miss Universo 2026, celebrada en San Juan, Puerto Rico.

La llegada del concurso representa una oportunidad para proyectar los atractivos turísticos, la cultura y la biodiversidad costarricense ante una audiencia internacional.