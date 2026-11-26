Karina Ramos, modelo y presentadora (redes/Instagram)

Karina Ramos informó que fue sometida a una cirugía de emergencia luego de que una piedra obstruyera uno de sus riñones.

La modelo y presentadora aseguró que la intervención salió bien y contó que el órgano “básicamente dejó de funcionar” debido a la obstrucción.

La exreina de belleza explicó que una piedra obstruyó uno de sus riñones. (Karina ramos /La Teja)

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Karina Ramos, modelo y presentadora (redes/Instagram)

“Vengo de una cirugía de emergencia, todo salió muy bien. Tenía una piedra obstruyendo un riñón y el riñón básicamente dejó de funcionar”, compartió la exreina de belleza.

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Ramos explicó que el dolor intenso le impidió responder los mensajes que recibió y que vivió un día sumamente difícil. También dijo que esperaba sentirse más estable para contestar.

La comunicadora había contado que no se había pronunciado sobre Miss Universo que se realizó este martes, ya que fue el mismo día en que la hospitalizaron.

Además, agradeció a quienes estuvieron pendientes de ella y reconoció el apoyo de Esteban de Percance e Indi C Music, quienes la han cuidado allá en Ciudad de México durante este difícil momento que vive.

A Kary le mandamos deseos de pronta recuperación y que todo salga bien.