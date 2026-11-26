Teletica aplicó un significativo ajuste en sus programas matutinos, el cual no anunció y que lleva semanas “reinando” en silencio en los tres espacios de esa franja horaria de canal 7.

Desde hace varios días es notorio que periodistas, que eran exclusivos de Buen día, Los Doctores o Calle 7: Informativo, aparecen con reportajes y pases en vivo en cualquiera de esos espacios, algo que antes no pasaba.

Pablo Campos (der.) contó que ahora los programas matutinos de canal 7 trabajan como un bloque, por lo que los reporteros laboran para todos los espacios. (Captura/Captura)

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Por ejemplo, la semana pasada Kathleen Baker, reportera que era titular de Calle 7: Informativo, apareció con un reportaje en Buen día, y Julián Valverde, quien es “original” de Buen día, sorprendió esta semana con un pase en vivo sobre Navidad en Calle 7.

El nuevo modelo de trabajo de Teletica

La Teja le consultó a Pablo Campos, jefe de Los Doctores y Calle 7: Informativo, respecto a esos movimientos, y el presentador y periodista nos confirmó que se trata de un nuevo modelo de trabajo.

“Nosotros somos el bloque de la mañana de Teletica, ahora todos trabajamos para los tres programas de la mañana: Buen día, Los Doctores y Calle 7: Informativo”, respondió Campos a este medio.

Con el bloque de la mañana, Pablo se refiere a los programas que se transmiten por canal 7 entre las 8 a. m. y el mediodía que, al parecer, ahora funcionan prácticamente como un solo equipo.

Julián Valverde era periodista titular de Buen día, pero ahora es reportero de todos los programas matutinos del canal, entre esos Calle 7: Informativo. (Captura/Captura)

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Las motivaciones para la nueva forma de trabajo, Campos no las detalló, pero serían parte de los ajustes que ha hecho la empresa en su operación a lo largo de 2026 y que iniciaron con la salida por pensión de Ignacio Santos el pasado 17 de febrero.

Efecto dominó

La salida de Santos movió las piezas dentro de la televisora, que nombró a Rodolfo González en la dirección de Telenoticias y este promovió importantes ajustes en los informativos del canal, entre esos, la participación en cámaras de prácticamente todos los periodistas.

A partir de entonces, periodistas que antes trabajaban exclusivamente para el sitio web de Telenoticias aparecen en pantalla en las diferentes ediciones del noticiero, y reporteros consolidados de programas como 7 Días asumen como presentadores de las noticias del 7; algo similar a lo que está pasando con el llamado “bloque de la mañana”.

Kathleen Baker era reportera de Calle 7: Informativo, ahora es periodista de los programas del bloque de la mañana de Teletica. (Cortesía/Cortesía)

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A esos cambios se sumó el ajuste de operaciones que confirmó la empresa el pasado 25 de setiembre, cuando cerraron 7 Estrellas y despidieron a cerca de una veintena de colaboradores, entre ellos, María Teresa Rodríguez, Wálter Campos y Daniel Céspedes.

Además, hace unas semanas, el canal comunicó a todos los empleados que los liquidará este 30 de noviembre y los recontratará, posiblemente, con nuevas condiciones.