Pablo Campos, periodista y presentador de Calle 7 Informativo, antes de que le pasará el pacho en vivo. (redes/Instagram)

El periodista Pablo Campos protagonizó un divertido momento mientras presentaba Calle 7 Informativo este lunes, cuando un pequeño descuido terminó convirtiéndose en un pacho frente a las cámaras.

Todo ocurrió cuando el comunicador se encontraba despidiendo el espacio para dar paso a Telenoticias. Mientras hacía un movimiento con una de sus manos, botó el vaso con agua que tenía sobre el escritorio, sin percatarse de lo que había provocado.

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Pablo Campos se llevó tremendo susto mientras presentaba Calle 7 Informativo

Lo que sí no pudo ignorar fue el escándalo que hizo el recipiente al caer y quebrarse, pues el fuerte sonido lo tomó completamente por sorpresa.

Campos reaccionó con una serie de gestos de asombro, dejando ver que no se esperaba semejante susto justo cuando estaba cerrando el programa. Sin embargo, el presentador no perdió la compostura y continuó adelante con la despedida.

Pero este no es el primer episodio curioso que vive el comunicador frente a los televidentes en los últimos días.

La cara de asombro de Pablo Campos fue lo que más causó risas. (redes/Instagram)

Hace poco también quedó en evidencia cuando lo poncharon mientras estaba concentrado viendo su celular, sin darse cuenta de que la cámara ya lo tenía al aire.

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Así que quienes sintonizan Calle 7 Informativo no solo se encuentran con las noticias del día, sino que también podrían llevarse alguna que otra sorpresa con los despistes de Campos.

¡Parece que las cámaras no le perdonan ni un descuido!