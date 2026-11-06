Teletica da la sorpresa con un nuevo rostro en Calle 7: Informativo: ella es y esto hará

Si usted es público del programa Calle 7: Informativo, de Teletica, posiblemente quedó sorprendido este viernes con la aparición de una hermosa y simpática rubia presentando un segmento del programa.

La guapa se llama Dylanna Mora, es de Puriscal y tiene 28 años. Ella se unió a Teletica en setiembre de 2025 y a las pocas semanas se convirtió en su nueva figura. Actualmente trabaja presentando la programación mensual del canal.

Dylanna Mora ya cumplió un año de trabajar en Teletica. (Instagram/Instagram)

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En redes, Dylanna celebró su llegada al programa que canal 7 transmite de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por lo que La Teja le consultó a Pablo Campos, jefe de ese espacio informativo, respecto a la sorpresiva aparición.

Esto hará Dylanna Mora en Calle 7: Informativo

“Dylanna es la encargada de presentar la programación de Teletica. Irá los viernes (a Calle 7) a presentar la agenda del fin de semana y la programación del canal. No se incorpora al programa, pero sí estará todos los viernes”, explicó Campos.

Al alertar en Instagram sobre la nueva oportunidad dentro de la televisora, Dylanna escribió: “los nuevos comienzos siempre llegan con ilusión, una vez más Dios me bendice. Nos vemos todos los viernes”.

Este medio le consultó a Dyla sobre qué significa esta oportunidad, la cual le permitirá sumar más tiempo al aire del que usualmente tenía en canal 7 y destacó estar muy agradecida.

Dylanna Mora aparecerá todos los viernes en Calle 7: Informativo. (Instagram/Instagram)

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“Me siento bendecida”

“Me siento profundamente agradecida por esta nueva oportunidad de aprender, crecer y desarrollar más habilidades frente a las cámaras de Teletica. Me siento bendecida de tener tantos ángeles en mi vida que han creído en mí, me han apoyado y han confiado en mi talento en todo momento. Sin duda, Dios ha sido bueno conmigo”, afirmó.

Agregó: “Y, por supuesto, aprender y compartir este camino al lado de mis compañeros es un verdadero regalo. Pablo es un excelente profesional y mi corazón está muy feliz de tener la oportunidad de trabajar y aprender a su lado. ¡Qué bonito es coincidir con personas que también te inspiran a ser mejor!

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Dylanna llegó a canal 7 en Mira quién baila 2 con un segmento comercial, después se integró a El Chinamo y mensualmente presenta la programación oficial del canal en un microprograma.