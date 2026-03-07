Dylanna Mora, nueva figura de Teletica, celebra el sueño que logró cumplir

La bellísima Dylanna Mora, nueva presentadora de Teletica, celebró al finalizar esta semana el sueño que logró cumplir.

En un sincero y revelador mensaje que publicó en sus redes, la puriscaleña de 28 años se refirió a la oportunidad que anheló por mucho tiempo y que finalmente tocó a su puerta.

Dylanna Mora, de 28 años y vecina de Puriscal, es la nueva presentadora de canal 7. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Teletica ficha a puriscaleña de 28 años como nueva presentadora, ¡conózcala!

Trabajar en televisión y en Canal 7 era un profundo deseo para Mora, quien se integró a Teletica en setiembre pasado con Mira quién baila.

“Hace unos meses, todo lo que soñaba y el lugar donde quería estar eran solo un anhelo en mi corazón. Hoy veo esta foto y solo puedo decir: gracias Diosito, porque me enseñaste que con fe, paciencia y amor, todo llega”, escribió Dylanna.

La foto de la que habló es una en la que está en una oficina repasando lo que parece ser el guion de una grabación que, posiblemente, haría después para Canal 7.

Por el momento, la joven no tiene programa oficial asignado para presentar en la televisora del trencito, pero no sería raro que pronto se lo den, pues su belleza y talento han encantado dentro y fuera del canal.

Esta fue la foto de la que habló Dylanna Mora al reflexionar sobre el sueño que se le hizo realidad. Fotografía: Instagram Dylanna Mora. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Nueva presentadora de Teletica confiesa el “apodo” que le puso a Édgar Silva

Mora se encarga de grabar las cápsulas sobre las novedades que Teletica pondrá en Canal 7 cada mes. Asimismo, es rostro de muchos segmentos comerciales en programas como De boca en boca, Toros Teletica y El Chinamo.

“Mi mayor deseo es seguir haciendo las cosas con amor, aprendiendo y construyendo un camino lleno de flores lindas. Poco a poco, he sentido el cariño de la gente, de mis compañeros, jefes y, por supuesto, de mi familia. ¿Tengo ángeles terrenales? Claro que sí. Gracias por tanto”, escribió el viernes al hablar del gran momento que vive.

LEA MÁS: Nueva presentadora de Teletica sorprende a figura de Buen Día con inesperado mensaje

También instó a las personas a nunca dejar de soñar y a hacer las cosas con amor, la fórmula con que logró que su vida cambiara, prácticamente, de un día para otro.