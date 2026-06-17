(Video) Pablo Campos recibió inesperado “jalón de orejas” en plena transmisión de Teletica

Pablo Campos es el presentador del programa Calle 7 Informativo de Teletica. (redes/Instagram)

Los televidentes de Calle 7 Informativo difícilmente notaron lo que ocurrió durante una reciente transmisión del programa, pero el presentador Pablo Campos sí se llevó, por decirlo así, una pequeña llamada de atención en vivo.

Todo sucedió mientras el periodista conversaba con una invitada en el espacio de Teletica, cuando recibió un mensaje en su celular que lo hizo reaccionar de inmediato.

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Pablo Campos recibió un "llamado de atención" en vivo

La autora del mensaje era nada más y nada menos que Gabriela Alfaro, directora de imagen de Teletica, quien estaba muy pendiente de cómo lucían los presentadores en pantalla.

“Hola, suéltate el botón”, decía el texto que recibió Campos en medio del programa.

Sin interrumpir la entrevista ni llamar la atención de los televidentes, el periodista hizo caso de inmediato a la recomendación y, con mucho disimulo, procedió a desabotonarse el saco y acomodar mejor su vestimenta.

Aunque para muchos pudo parecer un detalle menor, en televisión la forma en que luce una prenda puede hacer una gran diferencia en la proyección que transmite una persona al público.

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Al final, Pablo resolvió la situación con total naturalidad y la entrevista continuó sin contratiempos, demostrando que la experiencia también consiste en saber reaccionar rápidamente cuando llega una recomendación inesperada desde la producción.