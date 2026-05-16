David Murillo: el joven guanacasteco a quien muchos ven como el nuevo Edgar Silva

David Murillo es el nuevo periodista de Calle 7 Informativo de Teletica. (redes/Instagram)

Con apenas 21 años, David Murillo ya tiene una historia de vida marcada por sacrificios, insistencia y muchísimas ganas de salir adelante.

El joven periodista guanacasteco se integró este mes a Calle 7 Informativo, de Teletica, convirtiéndose en uno de los nuevos rostros del programa y cumpliendo un sueño que empezó a construir desde que estaba en el colegio.

El oriundo de Fortuna de Bagaces, pero que actualmente vive en Liberia, nos contó que su camino no ha sido sencillo y que otro de sus sueños es ser músico.

—¿Cómo empezó en esto de la comunicación?

Empecé desde que estaba en el colegio. Estudiaba en el Colegio Humanístico (Nicoya) y ahí formé un medio de comunicación que se llamaba Lo que no se dice. Me puse a inventar que quería crear mi propio medio, entonces hice logo, grababa entrevistas, pódcasts y ahí nació también un pódcast que se llamaba “Entonces hablemos”. Durante esos primeros años tuve la oportunidad de entrevistar a personas como Sandra Kaufmann, Edgar Silva, Sebastián Rodríguez y mucha gente que yo consideraba valiosa para la comunidad.

David Murillo Rodríguez se hizo su propio medio cuando estaba en el colegio. (Cortesía/Cortesía)

—¿Era un proyecto del colegio o personal?

Personal totalmente. Yo decía: “Quiero ser periodista y tengo que empezar por algún lado”.

Yo era músico, baterista en la banda del colegio. De hecho, me había comprado una batería, pero para poder ejercer periodismo tuve que venderla y comprarme mi primer equipo: cámara, micrófonos y todo lo demás. Fue como negar un sueño para buscar otro.

Trabajé para varios medios ad honorem. Estuve en Anexión TV, Bagaces Radio y después entré a Punto y Aparte, la Academia de Periodismo Centroamericano de doña Nancy Noguera. Ahí grabé mi primer documental.

LEA MÁS: Nueva ficha del 7: De trabajar gratis en Teletica a ser contratado como periodista de Calle 7 Informativo

—¿Entonces cuándo empezó a estudiar periodismo?

No me dio la nota para entrar a Comunicación en la UCR. Entonces entré a Psicología pensando pasarme después, pero terminé enamorándome también de la carrera. Ahí conocí a mi novia y todo se acomodó diferente.

Yo me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana viendo tutoriales, aprendiendo edición, viendo cómo hacer entrevistas, cómo grabar reportajes. La psicología me ayudó muchísimo también porque tiene mucho que ver con escuchar y conectar con las personas. Después decidí llevar las dos carreras al mismo tiempo.

David Murillo se monta su propio set en su casa para cuando tiene que grabar algún reportaje. (Cortesía)

—Y económicamente imagino que no fue nada sencillo…

Para nada. Me tocó trabajar de mesero, limpiando casas, cuidando perros, haciendo de todo. Mis papás y mis hermanas nunca me dejaron solo, pero había que ayudar también porque producir contenido cuesta plata.

Luego llegó la oportunidad de trabajar con un medio centroamericano que se llama Hora Cero, donde tenían una cosa que se llamaba Escuelita de Periodismo Rebelde. Con ello recibí unas capacitaciones de periodismo, producción audiovisual, de todo esto. Con ellos participé en investigaciones como la de Gandoca-Manzanillo, donde incluso recibimos amenazas. Eso me abrió muchas puertas. Me contactaron para unas capacitaciones en la academia de CNN y ya después de eso surgió la oportunidad con Teletica.

—¿Cómo se dio ese primer contacto con canal 7?

Yo subía mis reportajes a redes y vi que Pablo Campos le dio like a uno. Pasó el tiempo, estaba aquí en la casa y dije: “Si yo necesito crecer como periodista, si la he pulseado tanto por tantos años, si he sacrificado tanto y me ha costado tanto, digamos, yo necesito que la gente se dé cuenta del trabajo que puedo hacer y lo que soy capaz de hacer, y la única forma de lograr esto es entrando a un lugar en el que la gente pueda darse cuenta de lo que estoy haciendo.

¿Y qué mejor lugar que Teletica? Entonces, le escribí por Instagram y le dije que podía colaborar desde Guanacaste, aunque no me pagaran. Le mandé mi currículum y me dijo que lo llamara.

David Murillo contó que le tocó dejar su casa a los 15 años, como sus otros hermanos, para poder estudiar en un buen colegio e ir a la universidad. (Cortesía)

—¿Qué pasó en esa llamada?

Me dice Pablo: “David, esto es lo que nosotros hemos estado queriendo hacer por mucho tiempo, regionalizar el canal, y que la gente de otras partes del país se dé cuenta de lo que nosotros hacemos, y que sientan la información cercana a ellos”. Entonces empecé a hacer mis primeros reportajes y una nota para Los Doctores.

Hace unas semanas me dijo Pablo que había surgido la oportunidad de trabajar desde Guanacaste ya con un contrato y así fue como entré formalmente el 4 de mayo.

Su novia Nataly Santos ha sido su gran apoyo en las noches de desvelo y estudio. (Cortesía)

—Muchos dicen que les recuerdas a Edgar Silva en sus inicios, ¿se lo han dicho?

Me lo dicen desde el colegio. Yo admiro muchísimo a don Edgar. Él fue de las primeras personas que me dijo que tenía talento y siempre voy a agradecerle eso.

—¿Y la música quedó totalmente atrás?

No. Sigue siendo parte de mi vida. Yo sueño con volver a comprarme una batería algún día. Ahora le compongo canciones a mi novia, pero sí espero retomarla en algún momento.

LEA MÁS: Periodista despedido de Teletica cuenta lo que pasó días antes y que explicaría su salida de canal 7

Para David Murillo Rodríguez sus padres y sus hermanos son su gran apoyo y quienes más lo ayudaron a lograr este sueño. (Cortesía)

—¿Qué piensa al ver todo lo que la ha pulseado y saber que ya el sueño empieza a hacerse realidad?

Muchísimo agradecimiento. Porque uno entiende que nunca logra nada solo. Todo esto ha sido gracias a mi familia, mi novia, mis amigos y todas las personas que confiaron en mí cuando apenas estaba empezando.

Desde la Pampa Muy enamorado Ama la cocina Actualmente, vive en Liberia, pero cubre notas de todo Guanacaste y Puntarenas. Le toca grabar, reportear y editar las notas del noticiero. Conoció a su novia en la universidad y a los pocos meses decidieron vivir juntos, pues ella es de San Marcos de Tarrazú y también vivía sola. Le encanta cocinar y es su distracción en su tiempo libre, en especial cuando está con su familia.

—¿Cómo conoció a su novia?

En la universidad. Ella estudia Aduanas y Comercio Exterior. Nos conocimos en un curso de Humanidades que ella matriculó por error y yo porque quería llevar clases en la noche. Todo fue muy de destino.