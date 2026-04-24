Nueva ficha del 7: De trabajar gratis en Teletica a ser contratado como periodista de Calle 7 Informativo

David Sibaja fue periodista de Calle 7 Informativo de Teletica, pero lo despdieron a inicios de este mes.

Un nuevo rostro llegará a reforzar el equipo de Calle 7 Informativo tras la salida del periodista David Sibaja, quien fue despedido a inicios de abril.

Se trata de David Murillo, un joven comunicador que ya era conocido por los televidentes de este espacio de las 11 a.m., pues en varias ocasiones había participado con reportajes, especialmente enfocados en su querida provincia de Guanacaste.

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Lo que pocos sabían es que ese trabajo lo realizó durante años sin recibir pago, así lo confesó el propio periodista, quien reveló que fueron seis años de esfuerzo constante, recorriendo cientos de kilómetros y haciendo decenas de trabajos “ad honorem”, impulsado únicamente por su pasión por el periodismo.

“Fueron 6 años de camino ininterrumpido, con decenas de trabajos ad honorem, cientos de kilómetros recorridos y un amor infinito sosteniéndome siempre”, escribió Murillo al anunciar que, a partir del lunes 4 de mayo, será oficialmente parte de Teletica.

El comunicador aseguró que no llega solo, sino acompañado de las historias de Guanacaste y Puntarenas, regiones a las que quiere darles voz desde la pantalla nacional.

“Voy con la voz de Guanacaste y Puntarenas, con sus historias, con lo que muchas veces no se dice”, destacó.

David Murillo es el nuevo periodista de Calle 7 Informativo. (redes/Instagram)

Murillo también agradeció a su familia, su pareja y sus amigos por el apoyo incondicional durante todos estos años, así como a su ahora jefe, Pablo Campos, quien le abrió las puertas del canal.

“Gracias a Dios, un cédula 5, criado en las faldas del volcán Miravalles, hoy forma parte de un 7 nacido en los alrededores de La Sabana”, expresó con orgullo.

David Murillo, periodista guanacasteco, anunció que ingresará a trabajar oficialmente a Teletica el 4 de mayo. (redes/Instagram)

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Con su llegada, el periodista promete mantener su estilo crítico, objetivo y cercano a la gente.