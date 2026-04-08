Exjefe de periodista al que Teletica despidió dijo esto sobre salida del comunicador

El presentador y director de Calle 7 Informativo, Pablo Campos, se pronunció sobre el despido del periodista David Sibaja, ocurrido el pasado lunes 6 de abril en Teletica.

La salida del comunicador se dio a conocer este martes, luego de que el propio Sibaja publicara un mensaje en redes sociales en el que aseguró que su salida “no fue la forma esperada”.

Pablo Campos es el jefe en el programa Calle 7: Informativo. Fotografía: Instagram Pablo Guzmán. (Instagram/Instagram)

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“Fue un ciclo que se cerró”

Ante la consulta de La Teja, Pablo Campos se refirió de manera breve al motivo del cese, sin entrar en detalles específicos.

“No fue una decisión sencilla, fue un ciclo que se cerró”, dijo Campos, quien además está al frente de Calle 7 Informativo y del programa Los Doctores, producción que este 7 de abril cumplió su primer año al aire.

Reconoce el talento de David Sibaja

A pesar de la salida, Campos no dudó en destacar las cualidades profesionales del periodista y agradecerle por su paso por la televisora.

“David es un extraordinario periodista, no me cabe duda que le irá muy bien en su carrera como periodista, yo más que nadie estoy superagradecido y orgulloso del excelente trabajo que él hizo”, manifestó Campos.

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David Sibaja salió de Teletica este lunes tras ser despedido. Fotografía: Archivo LT.

Un despido que generó reacciones

El anuncio de David Sibaja generó conversación, especialmente porque el propio comunicador aseguró que fue parte de los fundadores de Calle 7 Informativo.

Su salida se suma a los recientes cambios en Teletica, que han dado de qué hablar en el ámbito televisivo nacional.

Trayectoria del periodista

David Sibaja llegó a Teletica en mayo del 2022, tras su paso por medios como Multimedios y Diario Extra, donde también construyó su carrera en el periodismo.

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