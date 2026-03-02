Pablo Campos regresó a Calle 7 Informativo tras su accidente en Brasil, pero moreteado y con un nuevo dolor

Pablo Campos, periodista de Calle 7 Informativo de Teletica, volvió al trabajo. (redes/Instagram)

El periodista Pablo Campos regresó este lunes a la pantalla chica, retomando su rol en el noticiero Calle 7 Informativo, de Teletica, luego del accidente de tránsito que sufrió semanas atrás en Brasil.

Al iniciar la emisión, Campos se dirigió a la audiencia con palabras de agradecimiento, marcadas por la emoción.

“Un placer para mí estar de vuelta. Gracias a todos por estar pendientes de mi condición tras el accidente en Brasil. Ha sido bastante importante para mí recibir los mensajes de todos ustedes, así que muchas gracias”, expresó el comunicador.

Su retorno fue recibido con muestras de cariño tanto por parte de sus compañeros en el estudio como de los televidentes, quienes durante su ausencia siguieron atentos a su evolución.

Moreteado y con dolor

Pablo se accidentó cuando el Uber en el que viajaba, la madrugada del miércoles 25 de febrero, chocó contra un poste del tendido eléctrico tras quedarse el chofer dormido.

Según contó, después de salir del hospital puedo ir a conocer el Cristo Rendentor y una de las favelas, pero con un dolor nuevo, pues le empezó a molestar la nariz tras golpear su cara con la bolsa de aire del vehículo.

“Gracias a Dios estoy bien, lo único es que quedé con la fosa nasal izquierda obstruida y moreteado por la naturaleza del golpe, por el cinturón y eso, pero no es nada grave. Gracias a Dios estoy superbién y ya esta mañana me revisó la doctora del canal y estoy bien, ahora en la tarde me ve un maxilofacial para revisarme eso de la nariz”, explicó.

El también presentador del programa Los Doctores contó, además, que este lunes la empresa Uber de Brasil se comunicó con él, pues se van a hacer cargo de las facturas de los medicamentos y los gastos médicos.

“Sigo con los medicamentos que me dieron en Brasil, que eran unos analgésicos, y por eso es que no siento dolor, solo los moretes y la nariz lo que me cuesta es respirar del lado izquierdo, pero por lo demás todo bien”, dijo.

El periodista también reveló que después del accidente, una alcaldesa de Costa Rica le escribió para ofrecerle su ayuda, pues conocía al alcalde de Río de Janeiro y sus asesores, quienes lo terminaron ayudando para que conociera un poco más de la ciudad, pero acompañado.

Debido a los medicamentos estuvo con algo de mareos y vómito, por eso no querían que anduviera tan solo.

“Me llevaron a pasear el viernes y el sábado, un promotor de la oficina de turismo de Río de Janeiro fue el que le llevó a conocer esos lugares”, dijo.

Campos viajó a Brasil solo porque quería conocer y practicar el idioma que estudió recientemente.