Más cambios en Teletica: periodista anuncia que lo despidieron de canal 7

Los cambios en Teletica siguen dando de qué hablar. Este martes, el periodista David Sibaja anunció públicamente que fue despedido de la televisora, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.

El comunicador formaba parte de Calle 7 Informativo, espacio matutino dirigido por Pablo Campos, al que se integró desde mayo del 2022.

LEA MÁS: David Sibaja es periodista por inspiración de Joselyn Alfaro y gracias al apoyo de su papá

David Sibaja trabajó durante cuatro años en Teletica.

LEA MÁS: David Sibaja es periodista por inspiración de Joselyn Alfaro y gracias al apoyo de su papá

“¡Se acabó!”: así anunció su salida

A través de su cuenta de Facebook, David Sibaja confirmó la noticia un día después de recibir su carta de despido.

“¡Se acabó!”, tituló el comunicador la publicación en la que habló de su salida del canal y lo que significó para él el paso por la televisora.

“Este lunes decidieron hacerme a un lado en Calle 7 Informativo y en general de Teletica. ¡Qué gran experiencia fue agarrar un programa desde cero y hacerlo crecer al punto de ser el más visto del país en el horario matutino! Me llevo grandes amistades y una experiencia de vida enorme”, afirmó Sibaja con fotos que resumieron su paso por el canal.

Lamenta la forma en que se dio su despido

Sin entrar en detalles específicos, el periodista dejó ver su inconformidad con la manera en que se dio su salida, especialmente por haber sido uno de los fundadores del programa.

“No fue la forma esperada, digo, fui el fundador del programa y ayer (lunes 6 de abril) salí en medio del silencio, la gente tendrá sus motivos. Salgo con mi conciencia tranquila de haber dado lo mejor de mí en cada nota, en cada pase en vivo, en cada tema”, mencionó.

LEA MÁS: Pablo Campos regresó a Calle 7 Informativo tras su accidente en Brasil, pero moreteado y con un nuevo dolor

Un futuro incierto, pero con nuevos proyectos

Tras su salida de Teletica, David Sibaja aseguró que aún no tiene claro cuál será su próximo paso profesional.

“No sé si es un adiós de los medios de comunicación, eso solo Dios lo sabe, pero hoy vamos adelante con proyectos personales y a ayudar en la empresa familiar”, dijo.

David Sibaja era periodista del programa Calle 7: Informativo.

Su trayectoria en medios

Antes de llegar a Teletica, el periodista trabajó en Multimedios y Diario Extra, donde también desarrolló su carrera en comunicación.

Ahora, su salida se suma a los recientes movimientos y cambios en Teletica, que han generado conversación en el ámbito televisivo nacional, entre esos la renuncia y salida del canal del periodista Luis Ortiz.