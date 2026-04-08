Embarazo de periodista de De boca en boca provocó un ajuste de tuercas en Teletica, ojo los cambios

El embarazo de la periodista Minerva Rojas provocó un ajuste de tuercas en Teletica para afrontar los próximos proyectos que estrenará la televisora.

Rojas confirmó el pasado 24 de marzo que será mamá por segunda vez, pero detrás del anuncio hubo un importante movimiento interno en el canal.

Minerva Rojas trabajaba como periodista de Teletica Formatos. Fotografía: Instagram Minerva Rojas. (Instagram/Instagram)

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Fue la propia Minerva quien dio a conocer en una entrevista con La Teja cómo la noticia de su embarazo reacomodó las fichas en dos programas de la televisora.

Su paso por Teletica y su rol en Formatos

Minerva trabaja en canal 7 desde finales del 2021. Inició como periodista de De boca en boca, pero meses después pasó a ser parte de los comunicadores de Teletica Formatos, la unidad encargada de producir los programas más exitosos del canal.

En producciones como Mira quién baila o Nace una estrella, Minerva asumió como presentadora de los espacios posteriores a cada gala, entre esos Mira quién habla y Estrellas sin filtro, junto a Wálter Obando.

El embarazo cambia su rol en los nuevos proyectos

Sin embargo, la llegada de su segundo hijo, prevista para octubre, modificó por completo los planes.

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“Inicialmente iba a estar en Batalla de karaoke, pero quizá el ritmo es un poco pesado y ya para MQB no iba a poder estar porque el nacimiento está para el 3 de octubre, aproximadamente, entonces ya se había pensado que para esos meses había que buscar a alguien, por lo que se decidió que yo me iba a quedar en De boca en boca permanentemente”, contó Rojas.

Minerva Rojas anunció el pasado 24 de marzo que será mamá por segunda vez. Fotografía: Instagram Minerva Rojas. (Instagram/Instagram)

Movimiento clave: Adison González pasa a Formatos

Su regreso fijo a De boca en boca provocó el traslado del periodista Adison González, quien salió temporalmente del programa farandulero para integrarse a Teletica Formatos.

Ahora, González ya trabaja en el nuevo espacio Batalla de karaoke, que se estrenará el 12 de abril a las 7 de la noche y se mantendrá en Formatos durante todo este año.

“Adison pasará a formatos desde este formato (Batalla de karaoke), para que se fuera entrenando y conociendo la dinámica”, explicó Minerva.

Una decisión pensada en su bienestar y el del bebé

La periodista detalló que este ajuste fue una recomendación directa de sus jefes, quienes priorizaron su salud y la del bebé.

“Voy a estar hasta setiembre en De boca en boca (ese mes inicia su licencia de maternidad), un trabajo que me gusta mucho porque significa compartir con las señoras que siempre nos ven y andar en todo lado conectando con la gente. Me gusta muchísimo y estoy feliz, además de agradecida con mis jefes que me han apoyado y que siempre piensan lo mejor para mí”, destacó la puriscaleña.

Adison González pasó a ser parte del equipo de Teletica Formatos por el embarazo de Minerva Rojas. Fotografía: Instagram Adison González. (Instagram/Instagram)

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Refuerzo en el equipo de De boca en boca

A estos movimientos se suma la llegada temporal del periodista Daniel Monge, quien reforzará el equipo del programa de De boca en boca durante los próximos meses.