Periodista de Teletica que espera bebé negocia inesperado tema con el futuro papá

Luego de hacer pública la noticia de su segundo embarazo, la periodista de Teletica Minerva Rojas reveló la inesperada negociación en la que está con su pareja y el futuro papá de la criatura, Bryan Cordero.
Rojas, quien trabaja desde hace casi cinco años como periodista en De boca en boca, contó que Bryan quiere saber ya el sexo del bebé; pero ella, sorpresivamente, prefiere saber qué tendrá hasta el día del nacimiento, cerca del 3 de octubre.
El tema está en consenso, según confesó durante una entrevista con La Teja, en la que habló sobre el gran momento que vive y que la hace desempolvar su pasado de mamá primeriza.
Hay que recordar que la puriscaleña se convirtió en mamá por primera vez hace una década. Su primogénito, Alejandro, cumplirá 10 años, curiosamente, este viernes 27 de marzo.
-¿En qué momento de su vida recibe la noticia de su segundo embarazo?
En una etapa un poco más madura que la primera vez. Mi hijo cumple este viernes 10 años, entonces, sin duda, también siento un poco de susto porque es volver a comenzar, pero definitivamente desde la madurez, desde la estabilidad profesional y emocional y acompañada también, porque he vivido este proceso muy acompañada de mi pareja. Él está muy emocionado, también, y eso a una la hace sentir más apoyada. Ha sido superchineador.
Ha sido una mezcla de sentimientos. De pronto es un poco de susto volver a iniciar, tener un hijo tan grande y devolverse a cambiar pañales; pero también una gran ilusión de poder darle un estilo de vida y una estabilidad distinta a la que tuvo mi primer hijo.
-¿Quería ser mamá de nuevo o la noticia la sorprendió?
Ambas. Nosotros habíamos hablado de ser papás y nos llegó el regalo este año; sin embargo, sí, en años anteriores había deseado ser mamá por segunda vez. No se me había dado la oportunidad, pero sí tenía un límite, decía que, tal vez, a los 35, a los 36 o 37 todavía y bueno en el caso de Bryan va a ser papá por primera vez y era algo que también quería, entonces coincidimos y se dio.
-¿Cómo está su pareja con la noticia?
Está bastante bien y contento. Muy ilusionado, todo es nuevo para él. Trato de guiarlo un poquito aunque todos los embarazos son distintos y para mí también han sido cosas nuevas y diferentes al primer embarazo. Para él es una ilusión muy grande, vivir desde ir al ultrasonido, escuchar el corazoncito por primera vez y estar pendiente de todo. De verdad es muy chineador y muy atento.
-¿Ya viven juntos?
Estábamos en proceso de. Teníamos planes, pasábamos mucho tiempo juntos, no nos habíamos deshecho del apartamento que teníamos cada uno, pero sí pasábamos mucho tiempo juntos. Ya habíamos pensado en la posibilidad de oficializar vivir juntos.
-¿Cómo recibió Alejandro, su primer hijo, la noticia de su embarazo?
Tuve que buscar las palabras adecuadas para decírselo porque aunque él ya es un poquito grande, entiende, analiza y tiene sus opiniones, no deja de ser un niño. He tratado de que él también se sienta involucrado. La noticia la recibió un poco asombrado porque ha tenido su trono por 10 años, de su mamá prácticamente para él y ahora le va a tocar compartir el espacio y demás, pero la verdad me ha propuesto un par de nombres, ya me dio un regalito y ahí lo va asimilando poco a poco.
-¿Qué le regaló?
Me dio un jueguito de suetercito con un pantaloncito beige que, probablemente, es el que use para la salida del hospital.
-¿Ya sabe si será niño o niña?
Todavía no. El papá ya quiere saber, desde antier (domingo), pero yo he estado pensando en la posibilidad de esperarnos hasta que nazca, entonces estamos buscando llegar a un consenso, porque mis amigos también me están presionando para saber qué es. Él me dice que lo que quiere es llamarlo por el nombre, si es niña o niño poderle acondicionar la casa, como esperar a alguien. Yo por el contrario pienso que me puedo esperar para saber qué será, entonces estamos llegando a ese punto de consenso.
-¿Usted no quiere saber qué es hasta el día del nacimiento? ¿No es muy arriesgado?
Correcto, es que la sorpresa debe ser muy bonito, pero él me dice eso que quiere preparar el entorno y el ambiente para una persona.
-Habló de diferencias entre este embarazo y el primero, ¿a qué se refiere?
Ahora me da más sueño que el primer embarazo y mucha hambre. También el cansancio que siento es diferente. En mi primer embarazo tenía 25 y ahora 35, entonces siento más el cansancio, me falta un poco más el aire y siento que la edad sí hace estragos.
-Hubo una reacción muy emotiva de sus compañeros en De boca en boca, ¿qué representa el apoyo de ellos en esta etapa?
Me he sentido muy apadrinada y querida. Ellos me han apoyado y ayudado muchísimo siempre. Desde que les dí la noticia a mis jefes me apoyaron muchísimo y sentí una alegría genuina de parte de ellos. Con mis compañeros periodistas que he compartido tanto tiempo también. La mayoría son hombres, entonces me han chineado y mimado mucho y con los presentadores también.
Hoy (el martes) que recibieron la noticia la verdad me sorprendí porque Fer (María Fernanda León) estaba muy emocionada, ya ella me había pronosticado que si no estaba embarazada pronto iba a estarlo; Montse (Montserrat del Castillo) está pensando ya en organizar el baby shower, Mau (Mauricio Hoffmann) que me llevó a quitarme un antojo, Bismarck también se acercó a darme unas palabras muy bonitas, entonces realmente ha sido muy lindo sentir el cariño de ellos y de tantas señoras que me han escrito en redes. Eso lo valoro mucho.
-¿Cómo se dio cuenta de que estaba embarazada?
Venía presentando un atraso en la menstruación como desde noviembre, pero me habían dicho que era por estrés. En ese momento estábamos en medio de los formatos (de Teletica), estábamos en ese tiempo en Mira quién baila, entonces teníamos mucho trabajo y me dijeron que era estrés.
El atraso se repitió en noviembre, diciembre y en enero. Yo pensé que era normal, que el cuerpo iba a retomar ese control, pero ya a mediados de febrero que no me venía vi raro el asunto y nos hicimos la prueba casera y resultó positiva, después la de sangre y corroboramos. Fuimos al primer control y todo está bastante bien.
