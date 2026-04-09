Periodista despedido de Teletica cuenta lo que pasó días antes y que explicaría su salida de canal 7

El periodista David Sibaja reveló una situación que vivió hace unos días en Teletica y que podría explicar el porqué la televisora lo despidió el pasado lunes.

Tras casi cuatro años en canal 7, Sibaja fue cesado de la empresa en la que trabajó como reportero del programa Calle 7: Informativo. Él mismo comunicó su salida este martes.

A través de un mensaje en redes, David lamentó la manera en que salió de la empresa. “No fue la forma esperada, digo, fui el fundador del programa y ayer (lunes 6 de abril) salí en medio del silencio, la gente tendrá sus motivos”, afirmó.

David Sibaja llegó a Teletica en mayo del 2022, a trabajar en el programa Calle 7: Informativo. Fotografía: Cortesía David Sibaja. (Cortesía/Cortesía)

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La Teja conversó con el periodista este miércoles para hilar más fino sobre el fin de su etapa en el canal y, en la entrevista, el comunicador contó algo que pasó en una reunión hace unas semanas y que habría incidido en su despido días después.

Hay que aclarar que Pablo Campos, exjefe de Sibaja en Teletica, dijo a este medio el martes, que el despido se debió al cierre de un ciclo y destacó la calidad profesional de su ahora experiodista.

- ¿Cómo han transcurrido estas horas desde que recibió la noticia de su despido?

Ha sido una mezcla de emociones, no le voy a negar que me “quebré” emocionalmente cuando algunos excompañeros me reenviaron la primera nota de La Teja (sobre su salida) para que me metiera a leer los comentarios de la gente. Sentir ese respaldo y apoyo a mi trabajo y forma de ser, hizo que valorara aún más lo que acababa de pasar. En casa ha sido tranquilo, era algo que ya veíamos venir.

- ¿Por qué lo veía venir? ¿Qué pasó antes?

Hace un mes hubo una reunión donde yo externé las cosas que no me gustaban en el manejo interno de Calle 7: Informativo y las nulas oportunidades de crecimiento que me habían dado en estos cuatro años, incluso pedí una semana de vacaciones para meditar porque sentí que ya no podía más. Cuando volví decidí seguir con el empleo porque tengo un hijo y no es algo con lo que me puedo jugar el chance, pero dos semanas después decidieron sacarme, entonces supongo que eso tuvo algo que ver.

- ¿Qué dice la carta?

⁠La carta únicamente dice que mi salida se debe a una reestructuración del espacio.

David Sibaja era reportero del programa Calle 7: Informativo. Fotografía: Cortesía David Sibaja. (Cortesía/Cortesía)

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- En redes usted mencionó que “no fue de la forma esperada” el cómo recibió la noticia, ¿a qué se refiere exactamente?

Cuando uno participa de un programa desde cero, se entrega al 100%, lo mínimo que uno espera es un canal abierto de comunicación. El lunes yo estuve desde las 8 de la mañana en el canal y en toda la mañana Pablo (Campos, su exjefe), por ejemplo, como jefe, no me dio ni el buenos días y mucho menos unas palabras que explicaran mi salida.

La carta me la dieron en Desarrollo Humano sin presencia de él ni la otra compañera productora del programa. Salí de Calle 7 en silencio, solitario, sin palabras de nadie, sin una mención tras 4 años… De mis compañeros Berny (Jiménez) y Kathleen (Baker) me tuve que despedir por mensaje de texto. Sí, le soy sincero, esa no es forma de despedir al último periodista de los fundadores de Calle 7: Informativo; no digo que no al despido, sino a la forma tan apática en la que decidieron hacerlo.

- Pablo Campos, su exjefe, le dijo a La Teja que la decisión de su despido no fue sencilla y que obedeció a un “ciclo que se cerró”, ¿qué opina de eso?

Eso me llamó mucho la atención, no sabía que él era el que decidía cuando un “ciclo se cierra”, de mi parte el ciclo seguía abierto, pero supongo que para él ya no daba más y por eso unilateralmente decidió cerrar ese ciclo, porque a mí nunca me lo expresó así. Bueno, con decirte que ese día de mi despido ni me habló.

- ¿Cómo resume su paso por Teletica y con qué sabor de boca se va de la empresa?

Teletica fue una experiencia maravillosa. Le agradecí a Gabriela Solano (productora de Sábado feliz y primera productora del programa) en mensaje de texto por haber creído en mí para Calle 7: Informativo y solo puedo desear bendiciones para la familia Picado (dueños de Teletica), quienes siempre fueron amables conmigo y respetuosos. Hice grandes amistades, pero en ocasiones una sola persona puede empañar una gran experiencia.

David Sibaja recordó que hace unos meses vivió un momento muy lindo cuando unos niños le pidieron un autógrafo como parte de la popularidad que alcanzó en sus años en Teletica. Fotografía: Cortesía David Sibaja. (Cortesía/Cortesía)

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¿En qué se va a enfocar ahora?

⁠Justo ayer (martes) y hoy (miércoles) estoy ayudándole a mi papá en la empresa, es un trabajo durísimo en una bodega donde se necesita sacar un proyecto. También tengo dos emprendimientos próximos a lanzar: uno se llama Antika y será un marketplace, pero seguro, sin riesgo de estafa y con envíos a todo el país, y el otro se llama Apolo, una empresa de producción audiovisual para comercios, ahora que estoy sin trabajo quiero enfocarme en eso y ver qué tal me va. No le niego que siento mucha incertidumbre en especial por mi hijo, pero espero ver la luz pronto y recordar este paso por Teletica como una experiencia que me dio enlace a muchas personas en el país. Es duro, la verdad, pero hay que tener fe.