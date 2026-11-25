Karina Ramos, modelo y presentadora, alarmó a sus seguidores al revelar que está hospitalizada. (redes/Instagram)

La exmiss Costa Rica, Karina Ramos, preocupó a sus seguidores al contar que tuvo que pasar varias horas hospitalizada, luego de enfrentar un problema de salud que la llevó hasta un centro médico.

La guapa suele ser bastante activa en sus redes sociales y acostumbra compartir detalles de lo que hace en su día a día; sin embargo, muchos notaron que estuvo desaparecida durante un momento muy comentado para el mundo de la belleza: Miss Universo 2026.

De hecho, algunos se preguntaban por qué no había reaccionado a la participación de Mariale Acosta, a la elección de la nueva reina ni al anuncio de que Costa Rica sería sede del concurso en el 2027.

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La propia Ramos decidió explicarles la razón y lo hizo con una fotografía desde el hospital.

“Miss DM anoche: ‘¿Kary por qué no has dicho nada de que Costa Rica es la sede de Miss Universo?’. Yo bien ocupada muriéndome. Domino bastante bien el arte de no verme como me siento, pero ya no podía más y aquí pasé la mitad de mi madrugada”, escribió.

Karina Ramos no ha revelado qué fue lo que le pasó exactamente. (redes/Instagram)

La publicación tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes ahora esperan conocer más detalles sobre lo que le ocurrió a la modelo y presentadora, pues de momento no ha dado más noticias sobre su estado de salud.

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