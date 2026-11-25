El video de presentación de Costa Rica como sede de Miss Universo 2027 generó comentarios en redes sociales. (redes/Instagram)

La confirmación de que Costa Rica será sede de Miss Universo 2027 vino acompañada de un video que generó comentarios en redes sociales. El clip, compartido por la página oficial del certamen, presentó paisajes y elementos de la flora y fauna costarricense con imágenes que algunos internautas consideraron hechas con inteligencia artificial.

Durante el anuncio, un locutor describió al país como “un destino extraordinario” y destacó su biodiversidad, sus volcanes y sus playas.

Anuncio de Miss Universo 2027 en Costa Rica

“En 2027, el universo brillará desde un destino extraordinario: Costa Rica. Los sueños no tienen fronteras, la belleza no tiene límites y la historia siempre tiene un nuevo escenario; el país con la mayor biodiversidad de especies del planeta, donde los volcanes cuentan historias y sus playas reciben a todos con los brazos abiertos”, se escucha en el video.

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Sin embargo, varios usuarios cuestionaron que la producción recurriera a imágenes generadas con IA en lugar de mostrar escenarios reales del país.

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“Cómo van a presentar un país con pura IA si el país existe y en realidad es mil veces más lindo”, comentó una persona. Otros mensajes señalaron: “Pudieron haber hecho el video sin IA y con escenarios reales” y “No encontraron tomas con paisajes reales”.

También hubo comentarios como “Un poquito más de IA no podían poner” y “Hay un poco de video en esa IA”.

El anuncio de Costa Rica como sede de Miss Universo 2027 se dio a conocer la noche del martes 24 de noviembre de 2026, durante la gala final de Miss Universo 2026, celebrada en San Juan, Puerto Rico.