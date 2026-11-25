Mariale Acosta compartió un mensaje desde backstage tras su participación en Miss Universo 2026. (Captura/Captura)

Mariale Acosta compartió un mensaje con los costarricenses luego de no conseguir avanzar más allá del Top 30 de Miss Universo 2026.

Desde backstage, mientras la estaban peinando y retocando, la modelo y presentadora reconoció que el resultado le dolió, pero también dijo sentirse feliz por la experiencia y por el desempeño de las demás participantes.

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“Obviamente duele, no les voy a mentir; sin embargo, estoy muy feliz porque siento que todas merecíamos estar en un Top 5, todas merecíamos ganar”, expresó.

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La costarricense también dejó claro que tiene mucho trabajo pendiente en el país y que considera que, por ahora, su lugar está en Costa Rica.

“Creo que Costa Rica me necesita más en el país que viajando por el mundo. Hay mucho trabajo que hacer en Costa Rica. Logramos una segunda clasificación consecutiva”, manifestó.

Antes de que se anunciara quién sería la nueva Miss Universo, Acosta aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante el certamen y aseguró que continuará representando al país.

La costarricense reconoció que le dolió no avanzar más allá del Top 30. (Instagram/Instagram)

“Gracias por creer en mí, gracias por apoyarme. Voy a seguir trabajando, sigo siendo su Miss Universe Costa Rica”, dijo.

Además, aseguró que respaldará a quien asuma la corona nacional en la próxima edición. “Y aquí, hasta que tengamos una nueva reina que va a ser muy apoyada por mí”, agregó.

Mariale Acosta es modelo, presentadora de televisión, creadora de contenido y estudiante de Derecho. Con su participación en Miss Universo 2026, Costa Rica consiguió una segunda clasificación consecutiva entre las semifinalistas del certamen.