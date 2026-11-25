Este 24 de noviembre en la final del Miss Universo 2026 se confirmó el Miss Universo 2027 en Costa Rica. (redes/Instagram)

La ilusión de tener por primera vez el concurso de Miss Universo en Costa Rica sigue viva. Al menos así lo dejó claro Yessenia Ramírez, directora nacional de Miss Universe Costa Rica, quien salió a defender que nuestro país será la sede de la edición del 2027, pese a la polémica que se desató pocas horas después de anunciarse la noticia.

Ramírez aseguró que la organización costarricense cuenta con un contrato que respalda la realización del certamen en suelo nacional, por lo que no considera que el anuncio hecho durante la final de Miss Universo 2026 ya no sea válido.

Anuncio de Miss Universo 2027 en Costa Rica

“Contamos con un contrato que nos respalda y con la confirmación oficial de Miss Universo. Cualquier diferencia interna de la organización deberá ser resuelta por ellos. Nuestra posición es clara: vamos a defender y priorizar, por encima de cualquier interés, la reputación y el bienestar de Costa Rica”, manifestó desde Puerto Rico.

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La esposa de Carlos Valenciano, dueño del canal ¡Opa!, también destacó que conseguir que el país fuera elegido como anfitrión es el resultado de un trabajo que viene desarrollándose desde hace tres años.

“Significa mucho para nosotros. Es el resultado de tres años de trabajo, esfuerzo y de creer en el potencial de Costa Rica”, agregó.

Por ahora, Ramírez prefirió no adelantar detalles sobre la organización del concurso ni sobre el lugar donde se realizaría la gran final. Según explicó, esos aspectos se darán a conocer en una conferencia de prensa cuya fecha todavía está por definirse.

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, asegura que las negociaciones para hacer el Miss Universo en Costa Rica iniciaron hace tres años. (redes/Instagram)

Dos sedes anunciadas

La polémica surgió horas después de que durante la gala final de Miss Universo 2026, celebrada en Puerto Rico, se anunció que Costa Rica recibiría la edición número 76 del certamen.

Sin embargo, el Grupo Legacy Holding (MU East) publicó un comunicado en el que aseguró que MU West, encargada de la edición de este año, no tenía autoridad para anunciar al país anfitrión del 2027.

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Según esa compañía, el acuerdo entre ambas organizaciones establece que se alternan anualmente la producción del concurso y que a MU East le corresponde organizar la próxima edición. Además, afirmó que desde junio de este año había elegido a Vietnam como sede.

Yessenia Ramírez, de ¡Opa!, da el anuncio del Miss Universo en Costa Rica

La empresa incluso pidió a gobiernos, patrocinadores y directores nacionales que no consideraran válido el anuncio de Costa Rica.