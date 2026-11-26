Costa Rica no ganó la corona del Miss Universo tras la participación de Mariale Acosta, pero sí ser la sede del certamen internacional para el 2027. (redes/Instagram)

La noticia de que Costa Rica será la sede de Miss Universo 2027 sigue dando de qué hablar y llenando de ilusión a quienes, durante años, han seguido de cerca uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

Una de las que recibió con muchísima emoción el anuncio fue Elena Correa, miss Costa Rica 2017, quien nos habló sobre lo que significa que nuestro país haya sido escogido para recibir a las delegadas de diferentes partes del mundo.

La modelo no escondió su felicidad y aseguró que esta es una oportunidad extraordinaria para que Costa Rica muestre sus bellezas naturales, su cultura y, sobre todo, la calidez de su gente.

“La noticia me tiene sumamente emocionada y feliz. Es maravilloso que Costa Rica haya sido tomada en cuenta para ser sede de un evento de tanta relevancia y prestigio internacional como Miss Universo”, expresó.

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Anuncio de Miss Universo 2027 en Costa Rica

Para Correa, el certamen no solamente representa un acontecimiento importante para quienes disfrutan de los concursos de belleza, sino que también puede convertirse en un impulso para el turismo y la economía nacional.

“Sin duda alguna, este certamen traerá grandes oportunidades para nuestro país, no solo a nivel turístico y económico, sino también porque nos permitirá mostrarle al mundo nuestra cultura, nuestro talento, la calidez de nuestra gente y todas las maravillas que tenemos para ofrecer”, agregó.

Elena Correa compartió con Mariale Acosta antes de su viaje a Miss Universo. (redes/Instagram)

La exreina considera que Costa Rica merecía desde hace mucho tiempo una oportunidad como esta y está convencida de que el país estará a la altura de un acontecimiento de semejante magnitud.

De hecho, contó que desde hace algunos años había comenzado a imaginar que nuestro país pudiera convertirse en anfitrión del concurso, pues ha visto la evolución que ha tenido la organización de Miss Costa Rica.

También destacó el profesionalismo, la dedicación y el compromiso que se ha visto en el trabajo con las representantes nacionales.

“Por eso, más que sorprenderme, esta noticia me llena de orgullo y felicidad, porque considero que es el resultado de un gran trabajo y de una visión que ha permitido soñar en grande. Hoy, ese sueño se convierte en una realidad para todos los costarricenses”, manifestó.

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Que se enamoren del pura vida

La exmiss Costa Rica también tiene claro qué le gustaría que las delegadas y los visitantes extranjeros se lleven de nuestro país.

Aunque reconoce que Costa Rica tiene una riqueza natural impresionante, con playas, volcanes, paisajes y una biodiversidad privilegiada, considera que hay algo todavía más importante que debemos enseñar es la calidad humana de los ticos.

“Nuestra calidez, hospitalidad y solidaridad. Somos un país que ha apostado por la paz y la conservación del medioambiente, y que tiene muchísimo talento para mostrarle al mundo”, señaló.

El canal ¡Opa! dueño de la franquicia del Miss Universo en Costa Rica será el encargado de organizar el certamen internacional en el 2027. (redes/Instagram)

“Me encantaría que cada una de las delegadas y todas las personas que nos visiten puedan experimentar lo que realmente significa el ‘pura vida’, que no solamente se enamoren de la belleza de Costa Rica, sino también del corazón de nuestra gente, y que se conviertan en embajadores de nuestro país al regresar a sus países”, dijo.

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Detalles este viernes

Mientras crece la expectativa por conocer cómo se desarrollará el certamen en suelo tico, también surgió toda una polémica en las últimas horas, pues semanas atrás ya se había anunciado a Vietnam como sede para el 2027.

La disputa gira alrededor de los derechos contractuales que poseen las dos franquicias Grupo Legacy Holding (MU East) y MU West para organizar el certamen internacional de belleza, pues este último fue el que anunció a Costa Rica y, según comunicado que emitieron, a ellos les corresponde el 2028.

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, confirma el Miss Universo 2027 será en Costa Rica. (redes/Instagram)

La Teja también conversó con Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, quien confirmó que ya cuentan con un contrato firmado para llevar adelante este importante proyecto, esto luego de la gran confusión que ha surgido.

La representante confirmó que será este viernes 27 de noviembre, a las 11 a. m., cuando ¡Opa! realizará una conferencia de prensa para dar a conocer todos los detalles de la edición 76 de Miss Universo.

Yessenia Ramírez, de ¡Opa!, da el anuncio del Miss Universo en Costa Rica

Aunque será hasta ese día cuando se conozca dónde se haría la gran final ya Ramírez había dicho en una entrevista en ¡Opa! que las actividades del certamen se harían en el Estadio Nacional y el Centro de Convenciones de Costa Rica.

En esa entrevista la directora local explicó que se deben valorar aspectos como la infraestructura, la capacidad para recibir al público y las condiciones hoteleras y aeroportuarias.

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También adelantó que existe interés en que las candidatas puedan recorrer las distintas provincias y comunidades del país.

Jennifer Barreto, de Puerto Rico, es la Miss Universo 2026. (JAYDEE LEE/Getty Images via AFP)

“Vamos a estar visitando todas las provincias, las comunidades con las candidatas. Esto es para exponer nuestro país, disfrutarlo y potenciarlo de frontera a frontera”, expresó.

Habrá que esperar al viernes para conocer más detalles de un acontecimiento que ya comenzó a despertar sueños, emoción y muchas expectativas entre los costarricenses.