El anuncio de que el país sería la sede del popular certamen Miss Universo 2027 abrió un intenso debate sobre si Costa Rica puede darse el lujo de invertir tantos millones de dólares en medio de recortes a educación y seguridad, entre otros rubros que ponen en riesgo a poblaciones vulnerables.

Este martes 24 de noviembre, durante la final de Miss Universo 2026 en Puerto Rico, un video mostró al mundo que Costa Rica albergaría la edición número 76 el próximo año, y la propia presidenta Laura Fernández confirmó la sede.

Miss Universo 2027 le saldría a Costa Rica bien caro ¿vale la pena la inversión? (AFP)

Horas más tarde, las redes oficiales del concurso publicaron un comunicado del Grupo Legacy Holding (MU East), desconociendo ese anuncio y asegurando que la sede elegida es Vietnam. Este miércoles, la directora de Miss Universo Costa Rica, Yessenia Ramírez insistió en que el concurso será en Tiquicia.

Mientras a lo interno de la organización se ponen de acuerdo sobre dónde será el certamen, en el país estalló una discusión muy seria: ¿Está Costa Rica en condiciones de gastar millones de dólares en un concurso de belleza?

Y es que el evento no sale nada barato; se habla de que Puerto Rico habría gastado unos $10 millones en la reciente edición.

LEA MÁS: Costa Rica estuvo a punto de ser la sede de Miss Universo en el 2021, pero este poderoso motivo lo impidió

Diputados pegan el grito al cielo por los recortes

En la Asamblea Legislativa, el tema cayó como un balde de agua fría entre la oposición, especialmente porque los diputados están revisando el Presupuesto Ordinario 2027, que se verá en segundo debate este domingo.

Laura Fernández participó en el video que confirmó la importante noticia. (José Cordero)

La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, señaló que en ese presupuesto vienen fuertes recortes a poblaciones vulnerables, a la educación pública, a las universidades y a las instituciones encargadas de la seguridad, justo cuando el crimen organizado y la delincuencia van en aumento.

Por eso, Aguilar le pidió al Poder Ejecutivo poner los pies en la tierra y analizar bien el costo-beneficio de invertir fondos públicos en un certamen de belleza mientras otros programas urgentes se quedan sin recursos.

LEA MÁS: ¿Debe registrar su Sinpe Móvil si lo usa para pasarle plata a sus hijos, amigos o hacer compras pequeñas?

“Ni un solo colón” y dudas por los contratos

Aún más tajante fue el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos. Aunque reconoció que mucha gente sigue el concurso y se ilusionó con la promesa de la presidenta, dejó claro que ante la crisis fiscal y los recortes a la seguridad, la educación y los programas sociales, él no apoyaría destinar “un solo colón del dinero público” para este evento.

Además, Trejos calificó como extraño que una de las empresas dueñas del certamen desmintiera a la mandataria horas después y exigió transparencia total sobre lo que se negoció.

También le consultamos sobre el tema al jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, pero prefirió no opinar sobre la polémica y aseguró que ese análisis le corresponde al Poder Ejecutivo y no a los diputados.

Antonio Trejos dice que no es un buen momento para invertir en concursos de belleza. (Asamblea Legislativa)

Economista defiende la idea: “Se paga con creces”

Pero como en todo tema de dinero, existen dos caras de la moneda. Conversamos con el economista Leiner Vargas, quien ve la posible sede de Miss Universo no como un gasto, sino como una gran oportunidad para el país.

Según los datos que maneja el experto, organizar el concurso en Costa Rica le podría costar al Gobierno entre $10 millones y $12 millones, un monto muy similar al que habría desembolsado Puerto Rico recientemente.

LEA MÁS: Diputados aprobaron segundo presupuesto extraordinario 2026 con recorte al FEES que podría ser inconstitucional

Para Vargas, si se mira desde el enfoque turístico, el impacto publicitario, las menciones en redes sociales, los reportajes de medios internacionales y la transmisión en vivo a nivel global significan mucho más que esos $10 millones invertidos en campañas tradicionales.

Además, destacó que la llegada de las candidatas y todas las personas extranjeras que las acompañan genera un impacto económico local muy importante a corto plazo, lo que convierte al sector turismo en el principal ganador.

Diputada Ángela Aguilar dice que este no es un buen momento para organizar un Miss Universo

Eso sí, ¡mucho ojo con cómo se gasta!

Eso sí, Leiner advirtió que si el evento se llega a realizar, habrá que vigilar con lupa cómo se transfieren y fiscalizan los recursos para evitar usos discrecionales o malos manejos.

“Al fin y al cabo, si los paga el Instituto de Turismo o los transfiere el Estado, son fondos producto de los impuestos que pagamos los ciudadanos”, recordó el economista.

El recuerdo del 2021: un evento sumamente caro

Esta no es la primera vez que Costa Rica coquetea con ser sede de Miss Universo. En enero del 2021, el entonces ministro de Turismo, Gustavo Segura, confirmó acercamientos, pero aclaró que el ICT no tenía plata para patrocinarlo.

Poco a poco, el gobierno de Carlos Alvarado se apartó de la idea porque el país enfrentaba los golpes de la pandemia del covid-19 y no había presupuesto. Al final, la sede se la llevó Israel, luego de que el país no pudo garantizar el levantamiento de restricciones para diciembre, según explicó en su momento el asesor internacional Lumai Aragón.

Nogui Acosta prefirió no opinar sobre el Miss Universo que se llevará a cabo en Costa Rica

Y es que la lista de requisitos que la organización le pidió a Costa Rica en aquel entonces da una idea de lo gigante y costoso que es producir esta gala:

- Aportar la sede del evento y personal para atenderlo.

- Casi 6.000 noches de hotel y comidas para concursantes, personal y jueces.

- Transporte local, boletos aéreos para el personal y flete aéreo para el equipamiento.

- Eventos auxiliares, rodaje, impuestos, aranceles, visados y mano de obra local (traductores, seguridad y comité anfitrión).