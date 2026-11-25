La puertorriqueña Jennifer Barreto fue coronada Miss Universo 2026. (Miss Universo/redes sociales)

Jennifer Barreto no tendrá mucho tiempo para descansar después de convertirse en Miss Universo 2026, pues la puertorriqueña ya tiene su primer gran compromiso como reina de belleza.

La ganadora del certamen hará su primera aparición pública oficial este jueves 26 de noviembre durante el tradicional Macy’s Thanksgiving Day Parade en Nueva York, Estados Unidos.

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La participación tendrá un significado especial, pues este año el famoso desfile celebra su centenario y reúne a miles de personas en las calles, además de una enorme audiencia que sigue la transmisión por televisión.

Barreto, quien le devolvió la corona a Puerto Rico después de 20 años, podrá disfrutar de este momento apenas dos días después de su triunfo en el Coliseo de Puerto Rico.

Este jueves 26 de noviembre será el desfile del Macy’s Thanksgiving Day Parade. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

La boricua hizo historia al convertirse en la sexta representante de su país en ganar Miss Universo y en la primera mujer casada y madre en conseguir el título.

Los televidentes podrán seguir su primera aparición como reina universal a partir de las 9:30 a. m. por Telemundo. La transmisión en español contará con Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow como presentadores.

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Así comenzará oficialmente una nueva etapa para Barreto, quien tendrá su primera gran vitrina internacional como la mujer más bella del universo.