La puertorriqueña Jennifer Barreto se coronó este martes Miss Universo 2026 en su país, que fue sede del concurso en su edición 75.

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La joven, de 28 años, fue una de las grandes favoritas desde el principio para quedarse con el título del Miss Universo 2026, cuya final se llevó a cabo este martes en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Jennifer Barreto es Miss Universo 2026. (Instagram/Instagram)

Barreto se coronó Miss Universe Puerto Rico en junio pasado y su triunfo marcó historia pues se convirtió en la primera reina de ese certamen en ganar siendo madre. Está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de los Estados Unidos.

Ella tiene una hija de 7 años llamada Penélope. La niña nació en 2019.

La sexta en puertorriqueña en ganar

Barreto es la sexta puertorriqueña en ganar la corona del Miss Universo en la historia de la isla.

La nueva soberana cuenta con una licenciatura en Psicología y dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. Además, tiene estudios especializados en intervención en trauma, prevención del suicidio, protección infantil y violencia doméstica.

Jennifer Barreto disputó la corona con Filipinas, Venezuela, República Dominicana y Nueva Zelanda. (Instagram/Instagram)

Según medios puertorriqueños, la nueva mujer más bella del universo trabaja desde 2021 con el Departamento del Ejército de Estados Unidos en roles de respuesta a crisis, apoyo a familias militares y prevención de riesgos comunitarios, además de colaborar en iniciativas comunitarias y de salud.

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Jennifer disputó la corona contra Filipinas, Nueva Zelanda, República Dominicana y Venezuela.