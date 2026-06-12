Costarricense Pamela Muñoz revela cómo llegó a las grandes ligas de la televisión para cubrir el Mundial 2026

La periodista costarricense Pamela Muñoz está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

La comunicadora fue fichada por Telemundo Deportes para la cobertura del Mundial Norteamérica 2026, una oportunidad que ella misma define como un verdadero sueño cumplido.

Según contó a La Teja, todo nació gracias a las redes sociales.

“Lo de Telemundo se dio porque me contactaron por redes sociales para el último partido eliminatorio de Costa Rica ante Honduras (en noviembre en el Estadio Nacional). Me invitaron a asistir a ese partido con ellos más que todo como influencer y a reaccionar y opinar desde el estadio allá en Costa Rica”, relató.

Pamela Muñoz está fascinada con todo lo que está viviendo en Telemundo. Fotografía: Cortesía Pamela Muñoz. (Instagram/Instagram)

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En aquel momento, la idea era seguir la cobertura de la Selección Nacional si lograba avanzar, pero los planes cambiaron con la eliminación de la Tricolor.

“Me dijeron que si ganaba el país podíamos seguir a la Selección, pero eso no se dio. Al final nos descalificaron y como nos habían dicho que si el país ganaba podíamos seguir con la cobertura de nuestra Selección, asumí que ahí terminaría todo”, explicó.

Sin embargo, semanas después recibió una llamada que le cambió el panorama. No recuerda si el nuevo contacto se dio a finales de diciembre o principios de enero, pero la proposición la ilusionó desde que la escuchó.

“Me dijeron que querían contar conmigo como ‘host’ e invitada a algunos partidos (del Mundial), y les dije que sí desde el inicio, porque aquí pagan mucho mejor. Desde ahí nos hicieron todo el trámite de visa de trabajo y todo lo que se necesitaba”, comentó.

Actualmente, Pamela se encuentra en Miami y permanecerá vinculada a la cobertura mundialista hasta el próximo 20 de julio.

Pamela Muñoz estará trabajando con Telemundo Deportes hasta el 20 de julio. Fotografía: Cortesía Pamela Muñoz. (Instagram/Instagram)

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Un sueño cumplido en la mayor vitrina del fútbol

La comunicadora reconoce que todavía le cuesta dimensionar lo que está viviendo.

“No sé ni cómo describir esta oportunidad porque Telemundo tiene los derechos exclusivos del Mundial en español para Estados Unidos, así que es el proyecto más grande que habrá aquí. Para mí esto significa un sueño cumplido. La he pulseado tanto saliendo del país y que me llamen para hacer un Mundial en sede y participar en varias producciones de Telemundo es un sueño cumplido y voy a hacer lo posible para quedarme”, afirmó.

Pamela tendrá funciones tanto en televisión como en plataformas digitales.

“Creo que lo que les gustó de mi perfil es que tengo mucha experiencia en redes sociales y en esta parte de tele porque soy periodista deportiva”, señaló.

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Pamela Muñoz será parte del Watch Party de Telemundo Deportes del partido Estados Unidos contra Alemania. Fotografía: Instagram Telemundo Deportes. (Cortesía/Cortesía)

Lo que más la impresionó de Telemundo

La periodista también confesó que quedó impactada con las instalaciones de la cadena estadounidense.

“Son gigantescas y muy modernas. He tenido la oportunidad de conocer y trabajar en otros medios grandes como TV Azteca, ESPN y Televisa (TUDN), pero este lugar es impresionante”, aseguró.

Incluso, destacó detalles que la hicieron sentir especial desde el primer día.

“Me asignaron una vestuarista y desde el primer día me tenían ropa seleccionada especialmente para mí y adaptada a mi estilo. También me dieron todo el equipamiento para el Mundial. Que te consientan de esa manera y cuiden cada detalle es el sueño de cualquiera que estudia y trabaja en esto”, dijo.

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Un regreso al periodismo deportivo

La oportunidad llega en un momento muy especial de su vida profesional. Dijo que en el 2025 trabajó más que todo en marketing y solo hacía periodismo deportivo en sus redes sociales.

“Esta oportunidad me permite reencontrarme con lo que realmente me gusta, con lo que soy y con lo que aspiro a ser. Después de un año fuera de las pantallas, esto me hace sentir yo”, expresó.

Pamela Muñoz incluso ha trabajado con Gerard Piqué. Fotografía: Cortesía Pamela Muñoz. (Instagram/Instagram)

Además, resaltó la fuerte presencia femenina que existe en la cobertura mundialista. Mencionó que Telemundo contrató a más de 20 mujeres reporteras deportivas para la cobertura de la Copa de la FIFA, algo que es muy significativo para ella.

Ya tiene favoritos para el Mundial

Aunque lamenta que Costa Rica no lograra clasificarse a la fiesta futbolera, Pamela asegura que disfrutará al máximo la experiencia y los grandes partidos que le tocará cubrir.

“Me tocan partidos buenísimos: Países Bajos-Suecia, Brasil-Escocia y si se llegan a cruzar Inglaterra y Colombia también me toca, entonces sin duda lo voy a disfrutar”, señaló.

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Respecto al país que apoya para alzar la copa, dijo sin dudar que a Francia.

“Voy con Francia. Estuvieron muy cerca de ser bicampeones en la edición pasada. Tienen un equipazo en todas sus líneas. Para mí, la final ideal sería Francia contra Portugal”, concluyó.