Creadores de los Chinaokes regresan a Teletica con una gran misión y al lado de reconocida expresentadora

Melany Mora y James Meneses, creadores de los populares Chinaokes, regresarán a Teletica la próxima semana con una gran misión, acompañados por una reconocida expresentadora y periodista.

Mora y Meneses son las mentes detrás de las parodias que se transmitieron durante las temporadas 2024 y 2025 del gustado programa de fin de año de canal 7, y volverán a la televisora del trencito este 29 de enero, con motivo del debate presidencial de esa televisora.

Melany Mora y James Meneses son los creadores de los Chinaokes de El Chinamo de Teletica. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía/Cortesía)

Parte de la “Segunda pantalla” del debate

La empresa encomendó a los productores audiovisuales ser parte de “Segunda pantalla”, una emisión especial y digital que realizará Teletica de su debate presidencial, el último encuentro entre aspirantes antes de las elecciones del 1.° de febrero.

Junto con ellos estará la periodista, creadora de contenido y expresentadora de VM Latino, Johanna Villalobos, además del politólogo Sergio Araya Marchena.

Apuesta por audiencias jóvenes

“Televisora de Costa Rica apostará por una cobertura digital paralela al debate presidencial de 2026 mediante un panel que combinará análisis político, comunicación estratégica y un lenguaje accesible. La propuesta está dirigida especialmente a audiencias jóvenes y a personas indecisas”, comunicó la televisora este jueves.

El debate presidencial de canal 7 será en vivo el 29 de enero a las 7 p. m. A esa misma hora, el cuarteto se conectará por el YouTube de Teletica Streams para llevar las incidencias del encuentro y explicarlas de forma más clara para el público joven.

“Segunda pantalla tiene el objetivo de traducir, contextualizar y verificar la información en tiempo real para el público. La iniciativa se enmarca en un escenario en el que cerca del 45% del electorado no ha definido su voto y en el que los segmentos entre 18 y 45 años concentran la mayor parte del padrón, aunque suelen manifestar dificultades para comprender el lenguaje técnico de los debates tradicionales”, mencionó Teletica en una nota publicada en su sitio web.

Johanna Vilalobos, Sergio Araya, Melany Mora y James Meneses serán parte de Segunda pantalla. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía/Cortesía)

Fact checking y participación ciudadana

La televisora indicó que los cuatro elegidos llegan con el compromiso de “acercar la política a la ciudadanía desde una mirada clara, neutral y didáctica”.

“Segunda pantalla no solo ofrecerá reacciones al debate, sino también ‘fact checking’ en tiempo real, traducción de términos técnicos, encuestas interactivas y un chat moderado para la participación ciudadana”, precisó la empresa.

Arranca desde el backstage

Segunda pantalla se iniciará a las 6:30 p. m. con detalles backstage previos al debate, segmento que sí será transmitido por canal 7. Una vez que arranque el debate, la cobertura continuará exclusivamente en la emisión digital, al tiempo que los candidatos se enfrentan por canal 7.

“Según la propuesta editorial, el proyecto busca reducir la indecisión electoral, fortalecer la educación cívica y posicionar el streaming como un complemento informativo, no como competencia directa de la televisión”, especificó Teletica.