Cristian Madriz: “Hubo galas que no me favorecieron y eso contó al final”

Cristian Madriz siente que sus débiles imitaciones de Chayanne y Eros Ramazzotti son las que lo tienen hoy fuera de la final de “Tu cara me suena”.

En esas dos presentaciones recibió menos puntos por parte de los jueces del programa y aseguró que eso, quizás, causó que no quedara entre los cuatro finalistas.

Además reconoció que cantar y bailar no es sencillo y que por eso siente que cuando le tocó imitar al puertorriqueño le fue como un quebrado. En sus dos peores presentaciones los jueces le dieron cuatro puntos cada uno.

El cantante no podrá luchar este domingo por el trofeo de ganador por tan solo un punto de diferencia. Su compañera Joss Araya fue la que clasificó en la “Saprihora”.

Los otros tres que están en la final son Eduardo Quesada, Ireabelle González y Rodrigo Lagunas.

Muchos seguidores del programa creían que tanto Madriz como Karina Severino serían parte de los finalistas por ser cantantes y porque ambos ya habían ganado dos galas. Sin embargo, tanto ellos como los participantes se quedaron con las ganas.



— "Sí considero que los jueces fueron un poco duros conmigo cuando hice a Eros Ramazzotti porque fue de las voces más parecidas para mí", Cristian Madriz

Cristian confesó que en parte se sintió triste al saber que quedó fuera, pero principalmente porque quería seguir ayudando a más fundaciones y causas sociales.

“Hubo galas que no me favorecieron y eso contó al final. Yo no saqué números y hasta le di mis tres puntos a Joss porque me gustó mucho su trabajo (del domingo) y esos quizás la tienen a ella ahora en la final. Uno siempre quiere dar lo mejor de sí y para nadie es un secreto que nosotros somos cantantes, mas no imitadores, que es distintos y hubo personajes con más complejidad que otros”.

Ningún favorito

Cristian dice haber disfrutado bastante el estar en este formato de Teletica porque lo sacó mucho de su zona de confort y por la gran amistad que hizo con los demás participantes.

De hecho, por ese cariño que le tiene a todos no se atreve a decir cuál cree o siente que merece ganar esta temporada.

En la gala 9 le tocó vestirse nuevamente de mujer, caracterizaciones que le gustaban mucho por el gran trabajo de producción. Teletica Formatos En la gala 9 le tocó vestirse nuevamente de mujer, caracterizaciones que le gustaban mucho por el gran trabajo de producción. Teletica Formatos

“Considero que los cuatro tienen la oportunidad de ganar y lo más importantes es que el público es el que decide el ganador, aunque lo más importante aquí es que se podrá ayudar a otra institución con esos siete millones de colones”, mencionó.

La final del programa será en vivo este domingo a las 7 p. m.

Concierto benéfico

Madriz tiene más de 30 años de ser cantante profesional y este sábado tiene un concierto benéfico muy especial en Lourdes de Montes de Oca.

El evento será en el Palacio Regalo, a la par del supermercado Pali, a partir de las 9 a. m. y hasta las 4:30 p. m., y se estarán recibiendo regalos para niños de todas las edades para hacerles una pequeña fiesta de Navidad a los pequeños de Vuelta de Jorco.

Así que si quiere escucharlo un ratito y ayudarlo con la causa no dude en darse la vueltica.