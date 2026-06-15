Cristiana Nassar enfrenta duro momento personal por una gran pérdida

Cristiana Nassar pasa por otro duro momento por la partida de un hombre muy especial en su vida. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

La presentadora Cristiana Nassar atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de una persona muy especial para ella.

La figura de canal ¡Opa!, cuyo nombre real es Cristina Díaz Rojas, compartió en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de Guy Greenwood Quirós, el hombre que desempeñó el papel de padre durante gran parte de su vida y a quien siempre consideró una figura fundamental en su historia personal.

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Cristiana Nassar dedicó unas hermosas palabras para su padre. (redes/Instagram)

El deceso de su padre ocurrió este domingo y rápidamente generó mensajes de solidaridad de amigos, familiares y seguidores de la comunicadora, quienes no tardaron en expresarle sus condolencias y palabras de apoyo en medio del duelo.

Incluso, la empresa de su actual pareja sentimental, Luis Estrada, junto con Ganadería 3X, publicó una esquela para comunicar el fallecimiento del señor.

Aunque Cristiana no brindó mayores detalles sobre las circunstancias del deceso, sí dejó claro el enorme significado que tenía para ella la figura de quien fue su padre de crianza.

La ganadería 3X hizo un esquela para anunciar el fallecimiento del padre de Cristiana Nassar. (redes/Instagram)

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Desde La Teja nos unimos a las muestras de solidaridad y enviamos nuestras más sinceras condolencias a Nassar y su familia.