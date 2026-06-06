Cristiana Nassar y su novio se robaron las miradas en la alfombra roja del Miss Universo Costa Rica 2026

La presentadora Cristiana Nassar y su novio, el ganadero Luis Estrada, se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la alfombra roja de Miss Universe Costa Rica 2026.

La comunicadora aprovechó una de las noches más importantes del mundo de la belleza nacional para aparecer públicamente junto a su pareja, dejando en evidencia el gran momento personal que atraviesa.

Cristiana Nassar Junto a su novio Luis Estrada en la gala del Miss Universo Costa Rica. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

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Cristiana Nassar presumió su romance

Desde que confirmó hace unas semanas que volvió a darse una oportunidad en el amor, la también chef ha compartido con naturalidad algunos momentos de su relación con Luis Estrada.

La noche de este viernes no fue la excepción, ya que la pareja desfiló junta por la alfombra roja de la Gala Dorada del certamen de belleza, celebrada en el Centro Nacional de Convenciones, donde llamó la atención de la prensa, invitados y asistentes.

Cristiana Nassar se mostró muy simpática en su primera aparición pública frente a la prensa con su novio.Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

Elegancia, sonrisas y complicidad

Cristiana y Luis se mostraron sonrientes, relajados y muy cómodos durante su paso por la alfombra roja, robándose las miradas de quienes seguían de cerca la llegada de las figuras invitadas al evento.

La presentadora lució elegante para la ocasión, mientras que su novio también apostó por un atuendo formal acorde con la importancia de la gala.

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Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para algunos observadores. Quienes siguen a la pareja saben que Luis suele aparecer con frecuencia usando su característico sombrero vaquero, un elemento muy asociado a su estilo personal y a su trabajo como ganadero.

No obstante, para esta ocasión decidió dejarlo de lado y optar por una imagen más formal para la noche de elección de la nueva representante costarricense rumbo al Miss Universo 2026.

Luis Estrada dejó su look vaquero y optó por uno más formal para acompañar a su pareja Cristiana Nassar. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

Un nuevo capítulo en la vida de Cristiana Nassar

La aparición pública de la pareja ocurre pocos meses después de que Cristiana revelara que había vuelto a abrir su corazón.

La presentadora confirmó en febrero pasado que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, luego de enviudar en 2021.

Desde entonces, la comunicadora ha mostrado que vive esta etapa con ilusión, tranquilidad y sin esconder la felicidad que ha encontrado junto a Luis Estrada.

Cristiana Nassar y Luis Estrada felices y enamorados en el Miss Universo Costa Rica. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

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