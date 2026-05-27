Romántico detalle de novio de Cristiana Nassar la dejó completamente derretida

Cristiana Nassar y su pareja Luis Estrada (redes/Instagram)

La presentadora de canal ¡Opa!, Cristiana Nassar, volvió a derretir a sus seguidores al compartir un romántico detalle que recibió de parte su pareja, el ganadero Luis Estrada.

Hace poco, la comunicadora sorprendió al confirmar que se dio una nueva oportunidad en el amor, cinco años después de la repentina muerte de su esposo, el doctor Martín Nassar. Desde entonces, poco a poco ha dejado ver algunos momentos especiales junto a su novio.

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Cristiana Nassar está cada vez más enamorada

Esta vez, fue un gesto en redes sociales el que terminó robándose todas las miradas, pues el ganadero Luis Estrada publicó una fotografía junto a Cristiana, donde ambos aparecen abrazados y muy elegantes, y además la etiquetó en la historia.

Pero lo que más llamó la atención fue la canción que eligió para acompañar la imagen: “Eso y más”, del cantante mexicano Joan Sebastian, tema que al parecer tiene un significado muy especial para ambos.

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Cristiana Nassar se muestra cada vez más enamorada del ganadero Luis Estrada su nueva pareja. (redes/Instagram)

Cristiana no ocultó la emoción y compartió nuevamente la publicación en sus redes.

“Cuando mi amor me etiqueta en sus historias”, escribió la presentadora junto a varios emojis de enamorados.

La pareja cada vez se muestra más feliz y enamorada, algo que también ha sido celebrado por muchos seguidores de la comunicadora, quienes se alegran de verla sonriendo nuevamente al amor.