Critican a actriz tica Brenda Kellerman por acción con su bebé recién nacido mientras grababa video

La actriz costarricense Brenda Kellerman se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video junto a su bebé recién nacido, Saulo, el cual desató una ola de críticas entre algunas seguidoras, especialmente mamás mexicanas.

Brenda Kellerman es pareja del actor mexicano Ferdinando Valencia. (redes/Instagram)

La esposa del actor mexicano Ferdinando Valencia publicó un video haciendo un divertido lip sync (sincronización de labios) mientras sostenía al pequeño en brazos. Sin embargo, lejos de enfocarse en el tierno momento, varias usuarias cuestionaron la forma en que la tica alzó al bebé.

Algunas aseguraron que Brenda estaba “zangoloteando” al recién nacido y que no estaba cuidando correctamente la cabecita del pequeño, algo que provocó una avalancha de comentarios recomendándole tener más cuidado debido a que tiene pocos días de nacido.

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La actriz tica Brenda Kellerman fue criticada por este video

Las críticas no pasaron desapercibidas para Kellerman, quien decidió responder directamente y sin filtros a quienes la cuestionaron por su manera de cargar al bebé.

“Para todas esas mamitas exageradas, no sé de dónde sacan que lo estoy zangoloteando de su cabecita. Tranquilas, que yo soy su mamá y me importa muchísimo más que a ustedes. No tenemos que exagerar ni ver cosas que no son, por favor”, escribió la actriz.

Brenda Kellerman, pareja del actor mexicano Ferdinando Valencia, acaba de ser mamá de nuevo. (redes/Instagram)

La costarricense es muy seguida en México debido a su relación con Ferdinando Valencia y, constantemente, comparte con sus seguidores detalles de su vida familiar, y más aún con la llegada de su nuevo hijo Saulo.

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Aunque muchos usuarios respaldaron a Brenda y consideraron exageradas las críticas, otros insistieron en que los cuidados con un recién nacido siempre deben ser prioridad, generando así un intenso debate en redes sociales.