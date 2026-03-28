(Video) Después del dolor, llegó la alegría: nació el hijo de la tica Brenda Kellerman y el actor Ferdinando Valencia

Brenda Kellerman y el actor Ferdinando Valencia anunciaron el nacimiento de su hijo Saulo. (redes/Instagram)

La modelo costarricense Brenda Kellerman y el actor mexicano Ferdinando Valencia viven uno de los momentos más felices de sus vidas, tras anunciar este sábado 28 de marzo el nacimiento de su esperado bebé arcoíris.

La pareja compartió la emotiva noticia a través de sus redes sociales, donde también publicaron varias fotografías del recién nacido, acompañado por su hermanito mayor Tadeo, imágenes que derritieron a sus seguidores.

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“Bienvenido. No fue el azar quien te trajo al puerto, ni una marea que vino y se va... eres el nombre en que todo lo espero. Saulo, mi orilla, mi luz y mi paz”, escribieron, dejando ver la profunda emoción que sienten con la llegada del pequeño.

Además, explicaron el significado del nombre elegido: “Saulo: aquel que fue rogado a Dios”, una frase cargada de simbolismo que refleja el camino que han recorrido como familia para llegar a este momento.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anunciaron el nacimiento de su bebé

En el posteo también compartieron una canción que el compositor Jonathan Villanueva, conocido como El compa Jona, les hizo especialmente para su hijo.

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La historia de Brenda y Ferdinando ha estado marcada por el dolor, tras la pérdida de uno de sus mellizos en 2019, de nombre Dante, por lo que la llegada de este bebé representa un nuevo capítulo lleno de luz, esperanza y amor.

Su bebito murió a los pocos días de nacido a causa de meningitis bacteriana. Su historia de lucha fue muy seguida porque la pareja compartió mucha información en redes sociales.

Con estas primeras imágenes, la pareja deja claro que Saulo llegó a completar su hogar y a sanar corazones, en una etapa que hoy celebran con el alma.