“Cuando sea famoso, acuérdense”: El vaticinio de Gilberto Santa Rosa al joven tico que lo dejó atónito

El joven Andrés Segura se robó el show en el concierto Gilberto Santa Rosa. Municipalidad de San José (Municipalidad de San José/Municipalidad de San José)

El concierto gratuito de Gilberto Santa Rosa, en el parque La Sabana, dejó una imagen imborrable: un joven costarricense cantando a todo pulmón junto con el “Caballero de la Salsa”.

Según datos de la Municipalidad de San José, en el lugar había más de 80 mil personas, algo que ni lo puso nervioso. Pero detrás de ese instante mágico hubo toda una travesía.

El protagonista de esta historia es Andrés Segura, vecino de Acosta, quien ya había vivido un momento similar en el 2023 cuando Carlos Rivera lo invitó a cantar tras leer un cartel que decía “Cantemos juntos”.

Joven tico cantó en concierto de Gilberto Santa Rosa

Esta vez, la historia se repitió, pero en esta ocasión no hubo cartel para llamar la atención del artista, sino todo fue gracias a su celular y a su insistencia.

Andrés llegó al concierto con una misión clara: colocarse lo más cerca posible del escenario. Aunque la actividad arrancaba desde temprano, él y sus amigas llegaron alrededor de las 3 p.m., cuando aún no había tanta gente, lo que les permitió ubicarse en las primeras filas.

Conforme pasaron las horas y el público fue creciendo, Andrés fue “haciendo campo”, acercándose poco a poco a la tarima, sin perder de vista su objetivo.

LEA MÁS: El consejo de Carlos Rivera al fan tico con el que cantó en el Estadio Nacional

La trompetista fue la que ayudó al tico a que Gilberto Santa Rosa viera su celular y lo invitara a cantar. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aunque su idea inicial era llevar un cartel, como lo hizo en el concierto de Carlos Rivera, al final no le dio tiempo de hacerlo por las carreras del día y, lejos de rendirse, recurrió a la tecnología.

El joven acosteño, de 24 años, contó que usó una aplicación en su celular para proyectar la frase: “Cantemos juntos: Que alguien me diga”, el tema que soñaba interpretar junto al salsero.

Gilberto Santa Rosa le aplaudió al joven acosteño Andrés Segura por su gran talento. Municipalidad de San José (Municipalidad de San José/Municipalidad de San José)

Durante gran parte del concierto mantuvo su celular en alto y una y otra vez salía el mensaje en letras altas.

Según explicó, fue una mujer del equipo de producción del puertorriqueño quien leyó el mensaje y le avisó por medio de señas que esa era precisamente la canción que seguía en el repertorio.

“Ella me dijo que la siguiente era la canción que yo estaba pidiendo; supongo que ella le dijo por medio de los monitores que ellos usan para comunicarse que yo quería cantarla, porque fue ahí cuando Gilberto se acercó y le pidió al camarógrafo que me diera el micrófono y fue el momento donde yo dije: ‘bueno, ahora sí vamos a cantarle’”, recordó.

Apenas agarró el micrófono, Andrés, sin miedo alguno, empezó a cantar el tema dejando atónito a Santa Rosa, quien hizo señas para que lo dejaran subir al escenario. El resto ya es historia, pues su interpretación se volvió viral en las redes sociales.

“Yo sentí que él me estaba poniendo a prueba (al dejarlo cantar solo)”, mencionó el joven cantante.

Según la Municipalidad de San José al concierto de Gilberto Santa Rosa llegaron unas 80 mil personas. Municipalidad de San José (Municipalidad de San José/Municipalidad de San José)

Canción especial

La elección de la canción no fue al azar. “Que alguien me diga” tiene un significado especial para Andrés, pues está ligada a una experiencia personal dolorosa de su pasado.

Según dijo, ese tema de Gilberto significó un “desahogo” en ese momento de su vida y por eso le tiene mucho cariño y, desde entonces, forma parte de su repertorio habitual, pues hace presentaciones pequeñas o canta en bodas y actividades privadas.

Ya estando sobre el escenario, frente a una marea humana que apenas lograba distinguir por los reflectores, Andrés solo pensaba una cosa: hacerlo bien.

“Uno solo piensa si se le va a olvidar la letra o si se va a enredar, pero mi meta era disfrutar el momento y desenvolverme”, contó.

LEA MÁS: ¿Quién es el joven tico que dejó impresionado a Gilberto Santa Rosa con su voz?

La respuesta del público fue inmediata: aplausos, gritos y ovaciones lo acompañaron de principio a fin.

Al finalizar, Gilberto Santa Rosa no escatimó elogios y, micrófono en mano, lo calificó como un “tremendo artista”, recomendando al público que lo recordara “cuando ya sea famoso”.

Joven tico cantó en concierto de Gilberto Santa Rosa

Noche inolvidable

Tras bajar del escenario, Andrés vivió otra avalancha de emociones, pues no hubo quien no le pidiera fotos, lo abrazara o felicitara por lo bien que había cantado.

Y ni qué decir al abrir sus redes sociales, ya que muchos de los presentes lo grabaron y etiquetaron al reconocerlo.

“Para mí fue algo magnífico el decir que me pude desenvolver bien y que Gilberto me diera la oportunidad de cantar una canción de él. Literal, él me cedió el micrófono y canté. Fue algo inexplicable que uno no haya ni con qué palabra poderlo describir”, mencionó aún emocionado.

Uno lo llena y lo hace sentirse bien, con que está haciendo las cosas bien, entonces es muy lindo y gratificante saber cómo se siente esa sensación que siente un artista de verdad" — Andrés Segura, vecino de Acosta

Andrés trabaja en el Banco Popular durante el día, pero desde hace unos tres años se dedica a cantar, principalmente, en eventos de conocidos y en esta época en misas y rezos del Niño que, por cierto, dice tener ya la agenda llena.

Andrés Segura se llevó el apluso de todo el público al empezar a cantar sin titubeo alguno. Municipalidad de San José (Municipalidad de San José/Municipalidad de San José)

Lo ocurrido este domingo en La Sabana es solo un escalón más hacia su gran sueño: construir una carrera profesional en la música.

De momento, su nombre artístico es Its AndresCR y, mientras llega a esa cima, por ahorita solo piensa en cuál otro artista internacional sorprenderá con su talentosa voz.

“Gracias a Dios lo logramos, esa era la meta, poder subirme a cantar y, pues, que el artista se sintiera también sorprendido por el momento”, dijo.