¿Quién es el joven tico que dejó impresionado a Gilberto Santa Rosa con su voz?

Joven tico dejó a Gilberto Santa Rosa impresionado al escucharlo cantar una de sus canciones. (Luis Alvarado @alvaradofoto/Luis Alvarado @alvaradofoto)

Un joven costarricense se robó el show en el concierto de Gilberto Santa Rosa al subir al escenario y cantar junto al salsero, quien no ocultó su sorpresa al escuchar la potencia y afinación con la que interpretó su tema “Que alguien me diga”.

La escena ocurrió la noche de este domingo en el parque La Sabana, cuando el artista puertorriqueño notó que, desde el público, alguien cantaba con tanta seguridad que llamó de inmediato su atención.

Joven tico cantó en concierto de Gilberto Santa Rosa

El caballero de la salsa lo invitó a subir a tarima y, una vez ahí, el muchacho se adueñó del momento frente a las más de 80 mil personas que, según la Municipalidad de San José, asistieron al concierto.

El joven mantuvo la calma, siguió el ritmo de la banda y cantó como si llevara años subiéndose a escenarios de ese tamaño, lo que provocó una lluvia de aplausos y gestos de admiración por parte del salsero.

Gilberto Santa Rosa permitió que Andrés Segura subiera a cantar con él. (Luis Alvarado @alvaradofoto/Luis Alvarado @alvaradofoto)

Pero, ¿quién es ese muchacho? Se trata de Andrés Segura, vecino de Acosta, quien ya había protagonizado una escena similar en abril del 2023, cuando Carlos Rivera lo invitó a cantar con él tras leer un cartel que decía: “Cantemos juntos”.

Andrés, de 24 años, contó en esa ocasión el tema “Solo tú” dejando a Rivera realmente sorprendido por su interpretación.

En una entrevista que nos dio en aquel momento nos contó que le gusta cantar desde que tiene 14 años y que su sueño es que el mundo conozca su talento.

El concierto de Gilberto Santa Rosa duró cerca de dos horas. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Con esta nueva experiencia, Andrés volvió a demostrar que el talento tico aparece cuando menos se espera y que, con una oportunidad, puede conquistar cualquier escenario.