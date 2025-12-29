Conciertos

La Sabana a reventar: miles de personas esperan con ansias la aparición de Gilberto Santa Rosa

Miles de asistentes se reunieron en La Sabana para disfrutar del concierto de Gilberto Santa Rosa

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El concierto de Gilberto Santa Rosa en La Sabana es uno de los eventos musicales más esperados del año.

El concierto fue anunciado por la productora Jogo en conjunto con la Municipalidad de San José y dio inicio a la 1 p.m., con un ambiente pensado para toda la familia.

El artista saldrá al escenario a las 8 p.m. y desde ya se siente el ambiente previo a su show.

Artistas nacionales abrieron la jornada

La programación de la tarde incluyó presentaciones de artistas nacionales como Shel Dixon y Son de Tikizia, quienes han animado al público antes del espectáculo principal.

22/11/24 Alajuela, Parque Viva, Anfiteatro Coca Cola, concierto de Gilberto Santa Rosa World Tour 2024-2025. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
Gilberto Santa Rosa saldrá al escenario a las 8 p.m. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Expectativa por el “Caballero de la Salsa”

El público espera la salida al escenario del reconocido intérprete internacional, quien ofrecerá un repertorio con éxitos como “Conteo regresivo”, “Vivir sin ella” y “Que alguien me diga”.

Con este concierto, el salsero marca una celebración masiva al aire libre que permite al público despedir el año entre música, baile y ambiente festivo.

Concierto gratuito de fin de año encabezado por Gilberto Santa Rosa organizado por la Municipalidad de San José
Todo listo para la presentación del artista internacional. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Concierto gratuito de fin de año encabezado por Gilberto Santa Rosa organizado por la Municipalidad de San José
El público ha disfrutado de música y baile al aire libre. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Concierto gratuito de fin de año encabezado por Gilberto Santa Rosa organizado por la Municipalidad de San José
Las familias llegaron desde horas de la tarde. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
