Fin de año en la Fuente de la Hispanidad: Los Ajenos y Marfil encabezan concierto con entradas gratuitas

La fiesta de fin de año en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, San José, se prepara para convertirse en uno de los principales eventos para despedir el 2025 y recibir el 2026.

Se trata de varios conciertos que se llevarán a cabo el miércoles 31 de diciembre, desde las 2 p.m. y hasta la 1 a.m., según informó la Municipalidad de Montes de Oca.

Música en vivo y agenda artística

La programación musical iniciará con DJ Johel y DJ Criss, seguidos por la presentación de Ramzi a las 5:15 p.m.

El evento contará con un show de pólvora para recibir el 2026. (Rafael Pacheco Granados)

A las 6:30 p.m. será el turno de Grupo Marfil, mientras que a las 7:45 p.m. subirá al escenario Mario Quirós.

Más adelante, a las 9 p.m., se presentará Buena Calle y, a las 10:50 p.m., Los Ajenos encabezarán uno de los momentos centrales de la noche.

Actividades familiares y cierre del año

El evento incluirá venta de comidas, propuestas para toda la familia y una carrera de maletas programada para las 7:30 p.m. A las 10:30 p.m. se realizará un acto protocolario, seguido del conteo oficial para recibir el 2026 y un espectáculo de fuegos artificiales a la medianoche.

El evento contará con entrada general gratuita mediante reserva previa en NuNuCR.com. Las áreas Terraza la Fuente y Terraza los Ticos tendrán un costo de ¢24.182.