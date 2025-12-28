Conciertos

Fin de año en la Fuente de la Hispanidad: Los Ajenos y Marfil encabezan concierto con entradas gratuitas

La fiesta de fin de año en la Fuente de la Hispanidad tendrá música en vivo, entretenimiento y conteo oficial

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La fiesta de fin de año en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, San José, se prepara para convertirse en uno de los principales eventos para despedir el 2025 y recibir el 2026.

Se trata de varios conciertos que se llevarán a cabo el miércoles 31 de diciembre, desde las 2 p.m. y hasta la 1 a.m., según informó la Municipalidad de Montes de Oca.

Música en vivo y agenda artística

La programación musical iniciará con DJ Johel y DJ Criss, seguidos por la presentación de Ramzi a las 5:15 p.m.

Fuegos artificiales rojos y blancos iluminan el cielo nocturno durante una celebración.
El evento contará con un show de pólvora para recibir el 2026. (Rafael Pacheco Granados)

A las 6:30 p.m. será el turno de Grupo Marfil, mientras que a las 7:45 p.m. subirá al escenario Mario Quirós.

Más adelante, a las 9 p.m., se presentará Buena Calle y, a las 10:50 p.m., Los Ajenos encabezarán uno de los momentos centrales de la noche.

Actividades familiares y cierre del año

El evento incluirá venta de comidas, propuestas para toda la familia y una carrera de maletas programada para las 7:30 p.m. A las 10:30 p.m. se realizará un acto protocolario, seguido del conteo oficial para recibir el 2026 y un espectáculo de fuegos artificiales a la medianoche.

El evento contará con entrada general gratuita mediante reserva previa en NuNuCR.com. Las áreas Terraza la Fuente y Terraza los Ticos tendrán un costo de ¢24.182.

La Fuente de la Hispanidad será el escenario del evento.
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

