Daddy Yankee se separó de su esposa Mireddys González, al darse una situación con su hijo

Daddy Yankee está bajo el ojo público, al separarse por completo de su esposa Mireddys González, porque supuestamente, se reconcilió con su hijo Jeremy Ayala, con quien se distanció en el 2023 por aparentes diferencias entre el jovencito y su esposa.

Según el medio Univision, en junio del año pasado, Jeremy Ayala tuvo un tenso cruce de mensajes en redes sociales con González.

“Si mi madre se olvida de mí, yo no me olvido de ti”, fue la cita bíblica que el joven compartió en aquella ocasión, como una presunta indirecta a la transmisión en vivo en la que su madre habló sobre los seres que amaba y, al parecer, no lo incluyó.

Mireddys lo señaló de hacerse la víctima.

Según la presentadora de televisión Andrea Ayala, a la mujer la tiene disgustada el muchachito y por eso serían los problemas.

Aparentemente, después de las broncas, el intérprete de “La gasolina” decidió reconciliarse con su hijo.

“El Espíritu Santo tiene el poder de restaurar la familia, las amistades rotas y, lo más importante, a uno mismo. Él recoge cada pedazo del suelo y vuelve a reconstruir todo nuevo. Solo tienes que tomar la decisión de rendirte ante él y verás grandes cambios en tu vida”, escribió Daddy Yankee en una foto junto al joven.

La fotografía generó algunas dudas y rumores entre su comunidad, ya que se sabía que la relación entre ambos no estaba bien.